OASK Publishers

أستخدم خدمات البريد الإلكتروني من هوستينجر للتواصل التجاري، وبشكل عام، كانت التجربة سلسة وموثوقة. كانت عملية الإعداد بسيطة، وكان ربط عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالنطاق المخصص سهلاً، حتى بدون معرفة تقنية متقدمة.