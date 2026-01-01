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OpenClaw mit einem Klick
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Rund-um-die-Uhr-Kundendienst
Jederzeit kündbar
Für Privatpersonen und Unternehmen
Für Entwickler und Systemadministratoren
Ressourcen
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Ihr eigener KI-Agent. Privat, immer verfügbar und in 60 Sekunden einsatzbereit.
Sofortige Einrichtung
OpenClaw ist unglaublich einfach zu installieren und macht KI-Agenten für jeden zugänglich. Kein Fachjargon, keine Komplexität – einfach der schnellste Weg zu Ihrer ersten Automatisierung.
Wartungsfrei
Managed OpenClaw übernimmt alle Sicherheits-, Update- und Backup-Aufgaben. Ihre KI-Agenten laufen rund um die Uhr ohne manuellen Aufwand.
Eingebaute Werkzeuge
OpenClaw bietet alles, was Sie für einen einfachen Einstieg benötigen – KI-Modelle, Web-Browsing und eine agentenbasierte Mailbox sind alle integriert.