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OpenClaw mit einem Klick

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

Jederzeit kündbar

24 Monate
BESTSELLER
71% Rabatt
Verwaltetes OpenClaw
CHF 17.69
CHF 5.09 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Privatpersonen und Unternehmen

Eine vollständig verwaltete Lösung für den Betrieb von KI-Agenten ohne Einrichtung, Wartung und ohne zu verwaltende Infrastruktur.
Sofort einsatzbereit
OpenClaw CLI-Zugriff
Null Wartungsaufwand
Integrierte Telegram- und WhatsApp-Verknüpfung
Integrierter Zugriff auf KI
Integrierte Websuche
Vorkonfigurierte agentenbasierte E-Mail
Integrierte Sicherheit
63% Rabatt
OpenClaw auf VPS
CHF 19.99
CHF 7.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Entwickler und Systemadministratoren

Ein selbstverwaltetes VPS-Setup für Benutzer, die vollen Root-Zugriff, vollständige Kontrolle und benutzerdefinierte Konfigurationen benötigen.
Sofort einsatzbereit mit vorinstallierter Vorlage
Vollständiger Root- und Terminalzugriff
Integrierter Zugriff auf KI
Integrierte Websuche

Ressourcen

2 vCPU
8 GB Arbeitsspeicher
100 GB NVMe
8 TB Datenvolumen
BESTSELLER
71% Rabatt
Verwaltetes OpenClaw
CHF 17.69
CHF 5.09 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Privatpersonen und Unternehmen

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Sofort einsatzbereit
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Für Entwickler und Systemadministratoren

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Sofort einsatzbereit mit vorinstallierter Vorlage
Vollständiger Root- und Terminalzugriff
Integrierter Zugriff auf KI
Integrierte Websuche

Ressourcen

2 vCPU
8 GB Arbeitsspeicher
100 GB NVMe
8 TB Datenvolumen
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Ihr eigener KI-Agent. Privat, immer verfügbar und in 60 Sekunden einsatzbereit.

Sofortige Einrichtung

OpenClaw ist unglaublich einfach zu installieren und macht KI-Agenten für jeden zugänglich. Kein Fachjargon, keine Komplexität – einfach der schnellste Weg zu Ihrer ersten Automatisierung.

Wartungsfrei

Managed OpenClaw übernimmt alle Sicherheits-, Update- und Backup-Aufgaben. Ihre KI-Agenten laufen rund um die Uhr ohne manuellen Aufwand.

Eingebaute Werkzeuge

OpenClaw bietet alles, was Sie für einen einfachen Einstieg benötigen – KI-Modelle, Web-Browsing und eine agentenbasierte Mailbox sind alle integriert.

OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern

Was unterscheidet OpenClaw bei Hostinger von der Konkurrenz? Wir setzen auf Einfachheit, damit Sie Ihren KI-Agenten in Sekundenschnelle nutzen können.
Hostinger
Anderer Anbieter

Bereitstellungsgeschwindigkeit

Sofort verfügbar.
Manuelle Installation und Umgebungseinrichtung.

Technische Komplexität

Alles funktioniert sofort nach dem Auspacken.
Erfordert API-Schlüssel und manuelle Konfiguration.

KI-Credits

Vorinstallierte KI-Credits inklusive.
Externe API-Konten erforderlich.

Agentenmanagement

Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche zur Verwaltung von KI-Agenten und Arbeitsabläufen.
NEIN

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sollten Sie nicht vollständig zufrieden sein, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Der Vorgang ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien (Ausnahmen möglich).

OpenClaw Hostinger – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem 1-Click OpenClaw.

Benötige ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?

Ganz und gar nicht. OpenClaw mit nur einem Klick ist ideal für alle, die noch nie einen Server bedient haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine komplizierten Dashboards.

Wie funktionieren KI-Credits und muss ich externe Konten einrichten?

Ihre KI-Credits sind bereits integriert und sofort einsatzbereit. Anders als bei einer Standard-OpenClaw-Installation müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic erstellen, API-Schlüssel generieren oder technische Konfigurationen vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr benötigen, laden Sie Ihr Guthaben direkt über dasselbe Dashboard auf – so einfach ist das.

Sind meine Daten privat und sicher?

Absolut. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen, isolierten Umgebung. Ihre Daten und Konversationen sind somit vollständig von denen anderer Nutzer getrennt. Wir sichern jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern. Jede Instanz verfügt standardmäßig über ein speziell entwickeltes, hochkomplexes Sicherheitsgateway. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne selbst etwas konfigurieren zu müssen.

Worin besteht der Unterschied zwischen OpenClaw mit einem Klick und der Ausführung von OpenClaw auf einem VPS?

Mit einem VPS erhalten Sie vollen Root-Zugriff und die volle Kontrolle über den Server – das bedeutet aber auch, dass Sie für Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. OpenClaw mit nur einem Klick macht all das überflüssig. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – so können Sie sich voll und ganz auf Ihren KI-Assistenten konzentrieren, anstatt einen Server zu verwalten. Wenn Sie als Entwickler volle Anpassungsmöglichkeiten wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.

Was kann ich mit OpenClaw eigentlich alles machen?

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, selbst wenn Ihr Laptop zugeklappt ist. Verbinden Sie ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps – darunter WhatsApp, Telegram, Slack und Discord – und nutzen Sie ihn, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, plattformübergreifende Konversationen zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Stellen Sie sich OpenClaw als digitales Teammitglied vor, das nie schläft und immer bereit ist, Ihnen zu helfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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