Lago ist eine Open-Source-Mess- und Abrechnungsplattform, die für SaaS-, Fintech- und Infrastrukturunternehmen entwickelt wurde, die flexible, nutzungsbasierte Preismodelle benötigen. Sie bietet Echtzeit-Ereigniserfassung, Abonnementverwaltung, Rechnungserstellung und eine entwicklerfreundliche API zur Unterstützung komplexer Preismodelle – von Pro-Sitz-Plänen bis hin zu gestuften, Paket- und prozentualen Stufen.

Das Selbst-Hosting von Lago auf Ihrem eigenen VPS ermöglicht es Ihnen, jedes Kundenereignis, jede Rechnung und jede Preisregel direkt zu kontrollieren, eliminiert transaktionsbasierte Gebühren, die von gehosteten Abrechnungstools erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Integrationen und Datenaufbewahrung an Ihre spezifischen Compliance- und Produktanforderungen anzupassen.