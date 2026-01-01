InvenTree mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Teile- und Bestandsverwaltungssystem zur Verfolgung von Lagerbeständen, Stücklisten und Lieferanteninformationen.
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Was Sie mit InvenTree erstellen können
InvenTree ist eine webbasierte Bestands- und Teileverwaltungsplattform, die für Ingenieur- und Fertigungsteams entwickelt wurde. Sie ersetzt tabellenbasierte Nachverfolgung und getrennte Tools durch ein einheitliches System, das Lagerbestände, Teilekataloge, Stücklisten, Lieferanteninformationen, Bestellungen und Verkaufsaufträge an einem Ort verwaltet. Mit einer sauberen REST-API und einer erweiterbaren Plugin-Architektur fügt es sich in bestehende Engineering-Workflows ein, anstatt Teams zu zwingen, sich daran anzupassen.
Das Selbst-Hosting von InvenTree auf Ihrem VPS hält Ihre Teiledatenbank, Lieferantenpreise und Produktionsstücklisten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – besonders wichtig für Hardwareprojekte und Hersteller, die Daten zur Komponentenbeschaffung als proprietär behandeln.
Hauptmerkmale von InvenTree
Stückliste
Definieren Sie mehrstufige Stücklisten für komplexe Baugruppen, mit automatischer Bestandszuteilung und Fehlmengenberechnungen, um Produktionsläufe präzise zu planen.
Bestandsverfolgung
Verfolgen Sie Bestandsmengen über mehrere Lagerorte hinweg, mit vollständiger Bewegungshistorie und Warnmeldungen bei niedrigem Lagerbestand für jedes Teil.
Lieferantenmanagement
Fügen Sie Lieferanten- und Herstellerlinks zu jedem Teil hinzu, einschließlich Preisstufen, Lieferzeiten und Mindestbestellmengen für einen direkten Beschaffungsvergleich.
Bestellungen
Bestellungen von der Erstellung bis zur Lieferung erstellen und verfolgen, mit automatischen Lagerbestandsaktualisierungen bei Eingang von Lieferungen.
REST-API und Plugins
Eine vollständige REST-API und ein Plugin-System verbinden InvenTree mit Barcodescannern, Etikettendruckern, ERP-Systemen und benutzerdefinierten Automatisierungsworkflows.
Verkaufsaufträge
Kundenbestellungen verwalten und Lagerbestände für die Abwicklung zuweisen, um Verkäufe und Inventar ohne ein separates Auftragsverwaltungstool synchron zu halten.
Warum InvenTree auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.