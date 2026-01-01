Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Até 67% de desconto na

Hospedagem VPS Redmine

Personalização, controle e colaboração para seus projetos.

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
herói redmine

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todas as funções para gerenciamento de projetos

O Redmine é um aplicativo de gerenciamento de projetos gratuito e de código aberto, desenvolvido para simplificar a gestão de projetos. Crie campos e wikis personalizados, acompanhe tarefas e tempo, e integre diversos sistemas.

Obtenha mais opções de personalização com acesso root completo ao seu servidor com nossos serviços de hospedagem VPS Redmine.
Redmine 1

Gerencie vários projetos com a hospedagem VPS Redmine.

Junte-se à comunidade Redmine e hospede seus projetos online em uma plataforma escalável, poderosa e segura.

Recursos suficientes

Quer começar um novo projeto? Tarefas antigas exigem mais CPU, RAM, armazenamento ou largura de banda? Sem problemas – atualize seu plano de hospedagem com apenas alguns cliques.

Redmine 2

Desempenho sólido como uma rocha

Desfrute dos processadores AMD EPYC, armazenamento SSD NVMe e velocidade de rede de 300 Mb/s. Com acesso root completo, configure seu servidor como preferir.

Redmine 3

Segurança robusta

Esqueça o tráfego e os arquivos maliciosos, graças a um firewall integrado, proteção contra DDoS e um verificador de malware. Se necessário, restaure o backup automático gratuito mais recente.

Redmine 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Hospede seus projetos do Redmine onde seu público-alvo está.

Escolha entre data centers na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo e obtenha uma entrega de conteúdo mais rápida.

Image

Empresa de hospedagem VPS em que você pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Suporte instantâneo de IA

Economize tempo evitando a leitura de guias complexos – consulte nosso Assistente de IA para VPS e obtenha respostas ou instruções imediatamente. Seja para configuração de servidor, atualizações do Redmine, sistemas integrados ou restauração de backups, nosso Assistente de IA está aqui para te ajudar.

Redmine 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre VPS Redmine

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) Redmine.

O que é hospedagem VPS Redmine?

Posso instalar plugins e personalizar o Redmine em um VPS?

Posso hospedar vários projetos em uma única instalação do Redmine?

O Redmine é melhor que o Jira?

Quais são os requisitos de sistema para hospedar o Redmine?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem Redmine?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.