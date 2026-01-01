Hospedagem VPS Redmine

Embora Redmine e Jira sejam ferramentas populares de gerenciamento de projetos, elas atendem a públicos diferentes.

O Jira é uma ferramenta comercial desenvolvida pela Atlassian. Consequentemente, o Jira possui mais recursos, integração perfeita com outros produtos da Atlassian, como Confluence e Bitbucket, e diversas extensões. No entanto, o Jira é uma ferramenta freemium. Se sua equipe tiver mais de 10 pessoas, você terá que pagar US$ 1.250/ano pela assinatura padrão.

Enquanto isso, o Redmine é uma ferramenta gratuita e de código aberto, o que significa que você só precisará pagar pela hospedagem VPS. Em comparação, nosso plano KVM 1 começa em R$ 27,99/mês. O Redmine também oferece recursos suficientes para um gerenciamento de projetos eficiente e fácil de personalizar para atender às suas preferências.