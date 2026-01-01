Redmine VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
आपकी परियोजनाओं के लिए अनुकूलन, नियंत्रण और सहयोग।
परियोजना प्रबंधन के सभी कार्य
रेडमाइन वीपीएस होस्टिंग के साथ कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें।
पर्याप्त संसाधन
कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं? पुराने कार्यों के लिए अधिक CPU, RAM, स्टोरेज या बैंडविड्थ की आवश्यकता है? कोई बात नहीं – बस कुछ क्लिक में अपना होस्टिंग प्लान अपडेट करें।
बेजोड़ प्रदर्शन
AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s की नेटवर्क स्पीड का अनुभव करें। पूर्ण रूट एक्सेस के साथ, अपने सर्वर को अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर करें।
मजबूत सुरक्षा
बिल्ट-इन फ़ायरवॉल, डीडीओएस सुरक्षा और मैलवेयर स्कैनर की बदौलत दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक और फ़ाइलों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। ज़रूरत पड़ने पर, नवीनतम मुफ़्त स्वचालित बैकअप को पुनर्स्थापित करें।
एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।