New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Redmine VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

आपकी परियोजनाओं के लिए अनुकूलन, नियंत्रण और सहयोग।

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
रेडमाइन हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

परियोजना प्रबंधन के सभी कार्य

रेडमाइन एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप है जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कस्टम फ़ील्ड और विकी बनाएं, समस्याओं और समय को ट्रैक करें, और विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करें।

हमारी रेडमाइन वीपीएस होस्टिंग सेवाओं के साथ अपने सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस के साथ अधिक अनुकूलन विकल्प प्राप्त करें।
रेडमाइन 1

रेडमाइन वीपीएस होस्टिंग के साथ कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें।

रेडमाइन समुदाय से जुड़ें और अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को एक स्केलेबल, शक्तिशाली और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर होस्ट करें।

पर्याप्त संसाधन

कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं? पुराने कार्यों के लिए अधिक CPU, RAM, स्टोरेज या बैंडविड्थ की आवश्यकता है? कोई बात नहीं – बस कुछ क्लिक में अपना होस्टिंग प्लान अपडेट करें।

रेडमाइन 2

बेजोड़ प्रदर्शन

AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s की नेटवर्क स्पीड का अनुभव करें। पूर्ण रूट एक्सेस के साथ, अपने सर्वर को अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर करें।

रेडमाइन 3

मजबूत सुरक्षा

बिल्ट-इन फ़ायरवॉल, डीडीओएस सुरक्षा और मैलवेयर स्कैनर की बदौलत दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक और फ़ाइलों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। ज़रूरत पड़ने पर, नवीनतम मुफ़्त स्वचालित बैकअप को पुनर्स्थापित करें।

रेडमाइन 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

अपने रेडमाइन प्रोजेक्ट्स को वहीं होस्ट करें जहां आपके दर्शक हैं

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

तत्काल एआई समर्थन

जटिल गाइडों को पढ़ने में समय बर्बाद करने से बचें – हमारे VPS AI असिस्टेंट से पूछें और तुरंत जवाब या निर्देश प्राप्त करें। चाहे आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, Redmine अपडेट, एकीकृत सिस्टम या बैकअप पुनर्स्थापित करने में सहायता की आवश्यकता हो – हमारा AI असिस्टेंट आपकी सहायता के लिए मौजूद है।

रेडमाइन 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

रेडमाइन वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेडमाइन वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

रेडमाइन वीपीएस होस्टिंग क्या है?

क्या मैं वीपीएस पर प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता हूं और रेडमाइन को कस्टमाइज़ कर सकता हूं?

क्या मैं एक ही रेडमाइन इंस्टॉलेशन पर कई प्रोजेक्ट होस्ट कर सकता हूँ?

क्या रेडमाइन, जीरा से बेहतर है?

रेडमाइन को होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं?

रेडमाइन होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

