हम मज़बूत सुरक्षा सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं – मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप के साथ-साथ, आप बदलाव करने से पहले मैन्युअल स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों के मामले में, हमारा मैलवेयर स्कैनर उन्हें स्वचालित रूप से पहचान लेता है। हटाने के लिए, आप इसे स्वयं कर सकते हैं या प्रीमियम संस्करण का विकल्प चुन सकते हैं और दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों से स्वचालित रूप से छुटकारा पा सकते हैं।

Hostinger पहले से इंस्टॉल किया हुआ Redmine और Ubuntu 22.04 टेम्पलेट प्रदान करता है – आपको बस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान इसे चुनना होगा। इसका मतलब है कि आपको सॉफ़्टवेयर को मैन्युअल रूप से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा।

Redmine एक मुफ़्त और ओपन-सोर्स प्रोग्राम है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। Redmine VPS होस्टिंग के साथ, आपको इसके लिए विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया गया सर्वर मिलेगा।

बिल्कुल। चूंकि हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वरों पर पूर्ण रूट एक्सेस प्रदान करते हैं, इसलिए आप प्लगइन इंस्टॉल करने और अपने रेडमाइन को अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित ऐप्स इंस्टॉल करें जो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ संगत हों।

यदि आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो बस अपनी वीपीएस होस्टिंग योजना को अपग्रेड करें। ऐसा करने के लिए, hPanel खोलें, बिलिंग अनुभाग पर जाएँ, अपनी वीपीएस सदस्यता चुनें और अपग्रेड पर क्लिक करें। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, अपने वीपीएस को अपग्रेड करने के बारे में हमारी गाइड देखें।

वहीं, रेडमाइन एक निःशुल्क और ओपन-सोर्स टूल है, जिसका अर्थ है कि आपको केवल अपने वीपीएस होस्टिंग के लिए भुगतान करना होगा। तुलनात्मक रूप से, हमारा KVM 1 प्लान ₹399.00/माह से शुरू होता है। रेडमाइन सहज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त सुविधाएँ भी प्रदान करता है जिन्हें आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।

जीरा एटलासियन द्वारा विकसित एक व्यावसायिक टूल है। इसलिए, जीरा में अधिक सुविधाएँ हैं, कॉन्फ्लुएंस और बिटबकेट जैसे अन्य एटलासियन उत्पादों के साथ सहज एकीकरण है, और कई एक्सटेंशन उपलब्ध हैं। हालांकि, जीरा एक फ्रीमीयम टूल है। यदि आपकी टीम में 10 से अधिक लोग हैं, तो आपको मानक सदस्यता के लिए $1,250/वर्ष का भुगतान करना होगा।

हालांकि रेडमाइन और जीरा दोनों ही लोकप्रिय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं, लेकिन ये अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं।

