Redmine VPS-Hosting
Anpassung, Kontrolle und Zusammenarbeit für Ihre Projekte
Alle Funktionen für das Projektmanagement
Verwalten Sie mehrere Projekte gleichzeitig mit Redmine VPS Hosting.
Ausreichende Ressourcen
Sie möchten ein neues Projekt starten? Benötigen alte Aufgaben mehr CPU, RAM, Speicherplatz oder Bandbreite? Kein Problem – aktualisieren Sie Ihren Hosting-Plan mit nur wenigen Klicks.
Absolut zuverlässige Leistung
Profitieren Sie von AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s. Dank vollem Root-Zugriff können Sie Ihren Server ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren.
Robuste Sicherheit
Dank integrierter Firewall, DDoS-Schutz und Malware-Scanner müssen Sie sich keine Sorgen um schädlichen Datenverkehr und Dateien machen. Stellen Sie im Zweifelsfall einfach das letzte kostenlose automatische Backup wieder her.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Veranstalten Sie Ihre Redmine-Projekte dort, wo Ihre Zielgruppe ist
Wählen Sie aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsauslieferung.
Ein VPS-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.