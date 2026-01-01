Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden
Bis zu 67% Rabatt auf

Redmine VPS-Hosting

Anpassung, Kontrolle und Zusammenarbeit für Ihre Projekte

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Redmine-Held

Neujahrs-Sale: Jetzt den Schritt wagen

64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Alle Funktionen für das Projektmanagement

Redmine ist eine kostenlose Open-Source-Projektmanagement-App, die die Projektverwaltung vereinfacht. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und Wikis, verfolgen Sie Probleme und Zeitaufwand und integrieren Sie verschiedene Systeme.

Mit unseren Redmine VPS-Hostingdiensten erhalten Sie mehr Anpassungsmöglichkeiten und vollen Root-Zugriff auf Ihren Server.
Redmine 1

Verwalten Sie mehrere Projekte gleichzeitig mit Redmine VPS Hosting.

Schließen Sie sich der Redmine-Community an und hosten Sie Ihre Online-Projekte auf einer skalierbaren, leistungsstarken und sicheren Plattform.

Ausreichende Ressourcen

Sie möchten ein neues Projekt starten? Benötigen alte Aufgaben mehr CPU, RAM, Speicherplatz oder Bandbreite? Kein Problem – aktualisieren Sie Ihren Hosting-Plan mit nur wenigen Klicks.

Redmine 2

Absolut zuverlässige Leistung

Profitieren Sie von AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s. Dank vollem Root-Zugriff können Sie Ihren Server ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Redmine 3

Robuste Sicherheit

Dank integrierter Firewall, DDoS-Schutz und Malware-Scanner müssen Sie sich keine Sorgen um schädlichen Datenverkehr und Dateien machen. Stellen Sie im Zweifelsfall einfach das letzte kostenlose automatische Backup wieder her.

Redmine 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Veranstalten Sie Ihre Redmine-Projekte dort, wo Ihre Zielgruppe ist

Wählen Sie aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsauslieferung.

Image

Ein VPS-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Sofortige KI-Unterstützung

Sparen Sie sich das Durchlesen komplexer Anleitungen – fragen Sie unseren VPS-KI-Assistenten und erhalten Sie sofort Antworten oder Anweisungen. Ob Sie Hilfe bei der Serverkonfiguration, Redmine-Updates, integrierten Systemen oder der Wiederherstellung von Backups benötigen – unser KI-Assistent unterstützt Sie.

Redmine 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Redmine VPS – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Redmine (Virtual Private Server).

Was ist Redmine VPS Hosting?

Kann ich Plugins installieren und Redmine auf einem VPS anpassen?

Kann ich mehrere Projekte auf einer einzigen Redmine-Installation hosten?

Ist Redmine besser als Jira?

Welche Systemvoraussetzungen gelten für das Hosting von Redmine?

Welche Supportoptionen stehen für Redmine-Hosting zur Verfügung?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.