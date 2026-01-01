Was ist Redmine VPS Hosting?

Redmine ist ein kostenloses Open-Source-Programm, das die Projektverwaltung vereinfacht. Mit Redmine VPS-Hosting erhalten Sie einen speziell dafür konfigurierten Server. Hostinger bietet eine vorinstallierte Redmine- und Ubuntu 22.04-Vorlage – wählen Sie diese einfach während des Onboarding-Prozesses aus. Die manuelle Installation der Software entfällt. Wir bieten außerdem robuste Sicherheitsfunktionen: Neben kostenlosen, wöchentlichen automatischen Backups können Sie vor Änderungen auch manuell einen Snapshot erstellen. Unser Malware-Scanner erkennt Schadsoftware automatisch. Sie können diese selbst entfernen oder eine Premium-Version wählen, die Schadsoftware automatisch beseitigt.