Hébergement VPS Redmine
Personnalisation, contrôle et collaboration pour vos projets
Toutes les fonctions de gestion de projet
Gérez plusieurs projets simultanément avec l'hébergement VPS Redmine.
Ressources suffisantes
Envie de démarrer un nouveau projet ? Vos anciennes tâches nécessitent plus de ressources (CPU, RAM, stockage ou bande passante) ? Aucun problème : mettez à jour votre forfait d’hébergement en quelques clics.
Performances à toute épreuve
Profitez des processeurs AMD EPYC, du stockage SSD NVMe et d'une vitesse réseau de 300 Mb/s. Grâce à un accès root complet, configurez votre serveur selon vos préférences.
Sécurité robuste
Oubliez les menaces et les fichiers malveillants grâce au pare-feu intégré, à la protection contre les attaques DDoS et à l'analyseur de logiciels malveillants. En cas de besoin, restaurez la dernière sauvegarde automatique gratuite.
Emplacement du serveur recommandé :
Hébergez vos projets Redmine là où se trouve votre public.
Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.