Hébergement VPS Redmine

Bien que Redmine et Jira soient tous deux des outils de gestion de projet populaires, ils s'adressent à des publics différents.

Jira est un outil commercial développé par Atlassian. Par conséquent, Jira possède plus de fonctionnalités, une intégration transparente avec d'autres produits Atlassian tels que Confluence et Bitbucket, et de nombreuses extensions. Cependant, Jira est un outil freemium. Si votre équipe est composée de plus de 10 personnes, vous devrez payer 1 250 $/an pour l'abonnement standard.

Pendant ce temps, Redmine est un outil gratuit et open source, ce qui signifie que vous n'aurez qu'à payer pour votre hébergement VPS. En comparaison, notre plan KVM 1 commence à 4,99 €/mois. Redmine offre également suffisamment de fonctionnalités pour une gestion de projet transparente, faciles à personnaliser selon vos préférences.