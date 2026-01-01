Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Até 67% de desconto na

Hospedagem VPS MediaWiki

Gerencie seu conteúdo com o MediaWiki

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
mediawiki

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Gerencie a documentação com facilidade.

MediaWiki é uma plataforma de software livre, fácil de usar e de código aberto, projetada para facilitar o gerenciamento de conteúdo e a colaboração em equipe.

Conhecido por ser a base da Wikipédia, o MediaWiki oferece ferramentas poderosas para colaborar, criar e editar documentação, manuais, bases de conhecimento e muito mais, usando uma linguagem de marcação simples semelhante ao HTML.
mediawiki 1

Otimize seu wiki com a hospedagem VPS do MediaWiki.

Desfrute do software MediaWiki com recursos avançados de segurança, alta personalização e hospedagem VPS focada em desempenho.

Escalabilidade

Quer você utilize o MediaWiki para sua própria enciclopédia, base de conhecimento ou pesquisa científica, oferecemos recursos escaláveis para suportar seu crescimento.

mediawiki 2

Velocidade

Nossos processadores AMD EPYC, armazenamento SSD NVMe e infraestrutura conectada por fibra óptica com rede de 300 Mb/s manterão seu software Wiki funcionando com rapidez.

mediawiki 3

Segurança

Proteja seu sistema Wiki contra arquivos maliciosos com um scanner de malware. Se necessário, restaure seus dados a qualquer momento a partir de backups automáticos.

mediawiki 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Rede mundial de centros de dados

A Hostinger possui data centers na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo para uma entrega de conteúdo mais rápida.

Image

Empresa de hospedagem VPS testada e aprovada

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

assistente com inteligência artificial

Se você precisa de ajuda com atualizações de software ou quer tirar dúvidas sobre o código-fonte, nosso Assistente de IA está pronto para responder a qualquer pergunta relacionada a VPS. Basta perguntar e obter respostas ou instruções precisas em segundos.

mediawiki 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre VPS do MediaWiki

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) do MediaWiki.

O que é hospedagem MediaWiki?

Quais são as vantagens de usar um VPS para hospedar o MediaWiki?

Qual plano VPS da Hostinger é o melhor para hospedar o MediaWiki?

Preciso de algum conhecimento especial para hospedar o MediaWiki?

Como usar o modelo VPS do MediaWiki?

Que tipo de suporte está disponível para hospedagem do MediaWiki?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.