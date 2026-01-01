Hospedagem VPS MediaWiki

Como cada plano de hospedagem VPS da Hostinger é adequado para MediaWiki, você deve escolher considerando as necessidades do seu projeto online.

A partir de R$ 27,99/mês, nosso plano KVM 1 vem com 1 núcleo de vCPU, 4 GB de RAM, 50 GB de espaço em disco NVMe e 4 TB de largura de banda, ideal para gerenciar sua documentação interna.

Se você deseja iniciar sua própria enciclopédia online, pode considerar o plano KVM 8 – a partir de R$ 109,99/mês, ele oferece 8 núcleos de vCPU, 32 GB de RAM, 400 GB de espaço em disco NVMe e 32 TB de largura de banda.