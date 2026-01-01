MediaWiki VPS-Hosting

Als selbstverwalteter VPS-Host bieten wir Ihnen zahlreiche Ressourcen für Ihr Selbststudium und Ihre Eigenverantwortung. Stöbern Sie in unseren über 100 VPS-Tutorials, erkunden Sie unsere kurzen Wissensdatenbankartikel oder schauen Sie sich die Hostinger Academy auf YouTube an.

Benötigen Sie sofortige Hilfe? Fragen Sie einfach, und unser VPS AI Assistant beantwortet Ihre Frage oder gibt Ihnen einige Befehle zum Ausführen. Bei allgemeinen Fragen zu unserem Control Panel, unseren Servern, den neuesten Funktionen oder Hosting-Plänen wenden Sie sich rund um die Uhr an unser Customer Success Team.