MediaWiki VPS-Hosting
Verwalten Sie Ihre Inhalte mit MediaWiki
Dokumentation einfach verwalten
Optimieren Sie Ihr Wiki mit MediaWiki VPS-Hosting.
Skalierbarkeit
Egal ob Sie MediaWiki für Ihre eigene Enzyklopädie, Wissensdatenbank oder wissenschaftliche Forschung nutzen, wir bieten skalierbare Ressourcen, um Ihr Wachstum zu unterstützen.
Geschwindigkeit
Unsere AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und die Glasfaseranbindung mit einem 300-Mb/s-Netzwerk sorgen dafür, dass Ihre Wiki-Software schnell läuft.
Sicherheit
Schützen Sie Ihr Wiki-System mit einem Malware-Scanner vor Schadsoftware. Stellen Sie Ihre Daten bei Bedarf jederzeit aus den automatischen Backups wieder her.
Bewährter und zuverlässiger VPS-Hosting-Anbieter
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.