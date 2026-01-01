MediaWiki VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
मीडियाविकि के साथ अपनी सामग्री प्रबंधित करें
दस्तावेज़ों को आसानी से संभालें
MediaWiki VPS होस्टिंग के साथ अपनी विकी को ऑप्टिमाइज़ करें
अनुमापकता
चाहे आप मीडियाविकि का उपयोग अपने स्वयं के विश्वकोश, ज्ञान भंडार या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करें, हम आपके विकास में सहयोग करने के लिए विस्तारित संसाधन प्रदान करते हैं।
रफ़्तार
हमारे एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर, एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज और 300 एमबी/सेकंड नेटवर्क के साथ फाइबर-कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके विकी सॉफ्टवेयर को तेजी से चलाने में मदद करेंगे।
सुरक्षा
मैलवेयर स्कैनर का उपयोग करके अपने विकी सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों से सुरक्षित रखें। यदि आवश्यक हो, तो स्वचालित बैकअप से अपना डेटा कभी भी पुनर्स्थापित करें।
आजमाई हुई और भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।