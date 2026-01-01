यदि आप अपनी खुद की विकी साइट बनाना चाहते हैं, तो आपको इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मीडियाविकि होस्टिंग सेवा खरीदनी होगी।

मीडियाविकि एक ओपन-सोर्स कंटेंट क्रिएशन और मैनेजमेंट टूल है जो विकिपीडिया, नॉलेज बेस, मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन साइट और अन्य कई ऑनलाइन विश्वकोशों को संचालित करता है।

मीडियाविकि होस्टिंग के लिए वीपीएस का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?