Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

l'hébergement VPS MediaWiki

Gérez votre contenu avec MediaWiki

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
MediaWiki

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Gérez la documentation en toute simplicité

MediaWiki est une plateforme logicielle libre, conviviale et open source, conçue pour faciliter la gestion de contenu et la collaboration en équipe.

MediaWiki, le moteur de Wikipédia, offre des outils puissants pour collaborer, créer et modifier votre documentation, vos manuels, vos bases de connaissances et bien plus encore, grâce à un langage de balisage simple similaire à HTML.
mediawiki 1

Optimisez votre wiki avec l'hébergement VPS MediaWiki

Profitez du logiciel MediaWiki avec ses fonctionnalités de sécurité avancées, son haut niveau de personnalisation et son hébergement VPS axé sur la performance.

Évolutivité

Que vous utilisiez MediaWiki pour votre propre encyclopédie, base de connaissances ou recherche scientifique, nous vous proposons des ressources évolutives pour accompagner votre croissance.

MediaWiki 2

Vitesse

Nos processeurs AMD EPYC, notre stockage SSD NVMe et notre infrastructure connectée en fibre optique avec un réseau de 300 Mb/s garantiront un fonctionnement rapide de votre logiciel Wiki.

MediaWiki 3

Sécurité

Protégez votre système Wiki des fichiers malveillants grâce à un logiciel antivirus. En cas de besoin, restaurez vos données à tout moment à partir de sauvegardes automatiques.

MediaWiki 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

réseau mondial de centres de données

Hostinger possède des centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Société d'hébergement VPS éprouvée et fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Assistant alimenté par l'IA

Que vous ayez besoin d'aide pour les mises à jour logicielles ou que vous souhaitiez obtenir des informations sur le code source, notre assistant IA est là pour répondre à toutes vos questions concernant votre VPS. Posez simplement votre question et obtenez des réponses ou des instructions précises en quelques secondes.

MediaWiki 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ MediaWiki VPS

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels MediaWiki.

Qu'est-ce que l'hébergement MediaWiki ?

Quels sont les avantages d'utiliser un VPS pour l'hébergement de MediaWiki ?

Quel forfait VPS Hostinger est le mieux adapté à l'hébergement de MediaWiki ?

Ai-je besoin de connaissances particulières pour héberger MediaWiki ?

Comment utiliser le modèle VPS MediaWiki ?

Quel type de support est disponible pour l'hébergement MediaWiki ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.