Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels MediaWiki.

MediaWiki est un outil open source de création et de gestion de contenu qui alimente de nombreuses encyclopédies en ligne, dont Wikipédia, des bases de connaissances, des manuels, des sites de documentation, etc. Si vous souhaitez créer votre propre site Wiki, vous devrez acheter un service d'hébergement MediaWiki pour le rendre accessible en ligne.

MediaWiki est un outil open source de création et de gestion de contenu qui alimente de nombreuses encyclopédies en ligne, dont Wikipédia, des bases de connaissances, des manuels, des sites de documentation, etc. Si vous souhaitez créer votre propre site Wiki, vous devrez acheter un service d'hébergement MediaWiki pour le rendre accessible en ligne.

De manière générale, l'hébergement VPS offre plus de flexibilité, d'options de personnalisation et une meilleure sécurité que l'hébergement traditionnel. En tant que fournisseur d'hébergement VPS, nous vous offrons un accès root complet à votre serveur privé virtuel, vous permettant de gérer vos wikis comme vous le souhaitez. Pour une sécurité renforcée, nous fournissons une adresse IP dédiée, un scanner de logiciels malveillants et un pare-feu intégré. À l'inverse, avec un hébergement web MediaWiki traditionnel, vous devrez partager les ressources du serveur avec d'autres propriétaires de sites web. Cela le rend moins personnalisable et moins sécurisé.

De manière générale, l'hébergement VPS offre plus de flexibilité, d'options de personnalisation et une meilleure sécurité que l'hébergement traditionnel. En tant que fournisseur d'hébergement VPS, nous vous offrons un accès root complet à votre serveur privé virtuel, vous permettant de gérer vos wikis comme vous le souhaitez. Pour une sécurité renforcée, nous fournissons une adresse IP dédiée, un scanner de logiciels malveillants et un pare-feu intégré. À l'inverse, avec un hébergement web MediaWiki traditionnel, vous devrez partager les ressources du serveur avec d'autres propriétaires de sites web. Cela le rend moins personnalisable et moins sécurisé.

Quels sont les avantages d'utiliser un VPS pour l'hébergement de MediaWiki ?

Si vous souhaitez créer votre propre encyclopédie en ligne, vous pouvez envisager le plan KVM 8 – à partir de 19,99 €/mois , il offre 8 cœurs vCPU, 32 Go de RAM, 400 Go d’espace disque NVMe et 32 To de bande passante.

Notre plan KVM 1, à partir de 4,99 €/mois , est doté d’1 cœur vCPU, de 4 Go de RAM, de 50 Go d’espace disque NVMe et de 4 To de bande passante, ce qui est idéal pour gérer votre documentation interne.

Comme chaque plan d’hébergement VPS d’Hostinger est adapté à MediaWiki, vous devez choisir en tenant compte des besoins de votre projet en ligne.

Quel forfait VPS Hostinger est le mieux adapté à l'hébergement de MediaWiki ?

Ai-je besoin de connaissances particulières pour héberger MediaWiki ?