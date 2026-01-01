l'hébergement VPS MediaWiki
Gérez votre contenu avec MediaWiki
Gérez la documentation en toute simplicité
Optimisez votre wiki avec l'hébergement VPS MediaWiki
Évolutivité
Que vous utilisiez MediaWiki pour votre propre encyclopédie, base de connaissances ou recherche scientifique, nous vous proposons des ressources évolutives pour accompagner votre croissance.
Vitesse
Nos processeurs AMD EPYC, notre stockage SSD NVMe et notre infrastructure connectée en fibre optique avec un réseau de 300 Mb/s garantiront un fonctionnement rapide de votre logiciel Wiki.
Sécurité
Protégez votre système Wiki des fichiers malveillants grâce à un logiciel antivirus. En cas de besoin, restaurez vos données à tout moment à partir de sauvegardes automatiques.
Emplacement du serveur recommandé :
réseau mondial de centres de données
Hostinger possède des centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.
Société d'hébergement VPS éprouvée et fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.