Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Up to 67% off

LLM VPS hosting

Scalable solutions for your growing AI needs

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
llm hero

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Deploy and manage LLMs in one place

Large language models (LLMs) are a subset of machine learning technology designed to understand and generate human language. Built using advanced deep learning techniques, LLMs can perform a wide range of tasks, from text generation and translation to document recap.

With LLM VPS hosting, you get the server space and computing power needed to host and manage multiple LLMs using tools like Ollama.
llm 1

Powerful hosting for your large language model

Setting up and fine-tuning your machine learning projects are easy with a one-click Ollama template and a hosting solution built for peak performance.

High performance

Let your large language models handle a large number of requests while maintaining fast response times, thanks to our AMD EPYC processors.

llm 2

High scalability

Need to handle growing user demand? Easily upgrade your plan to get more memory and CPU resources – our control panel makes it super easy.

llm 3

High security

Building a self-hosted LLM means your data isn’t controlled by anyone but you. Plus, we use a custom-built firewall for an added layer of protection.

llm 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Global data center network

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and serve LLMs faster.

Image

LLM hosting provider trusted by millions

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Instant AI support

Who knows AI better than AI? Whether you want to train your machine learning model or debug LLM deployment issues, our AI Assistant is here to provide instant, 24/7 support.

llm 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

LLM VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about LLM virtual private server hosting services.

What is LLM VPS Hosting?

How do you decide which LLM to use?

How much does it cost to host a large language model?

How can I use VPS hosting with Ollama to self-host large language models?

What is the difference between GPT and LLM?

What support options are available for LLM Hosting?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.