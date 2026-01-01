Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Deploy and manage LLMs in one place

Large language models (LLMs) are a subset of machine learning technology designed to understand and generate human language. Built using advanced deep learning techniques, LLMs can perform a wide range of tasks, from text generation and translation to document recap.

With LLM VPS hosting, you get the server space and computing power needed to host and manage multiple LLMs using tools like Ollama.
llm 1

Powerful hosting for your large language model

Setting up and fine-tuning your machine learning projects are easy with a one-click Ollama template and a hosting solution built for peak performance.

High performance

Let your large language models handle a large number of requests while maintaining fast response times, thanks to our AMD EPYC processors.

llm 2

High scalability

Need to handle growing user demand? Easily upgrade your plan to get more memory and CPU resources – our control panel makes it super easy.

llm 3

High security

Building a self-hosted LLM means your data isn’t controlled by anyone but you. Plus, we use a custom-built firewall for an added layer of protection.

llm 4

Global data center network

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and serve LLMs faster.

Image

LLM hosting provider trusted by millions

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Instant AI support

Who knows AI better than AI? Whether you want to train your machine learning model or debug LLM deployment issues, our AI Assistant is here to provide instant, 24/7 support.

llm 5

LLM VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about LLM virtual private server hosting services.

What is LLM VPS Hosting?

How do you decide which LLM to use?

How much does it cost to host a large language model?

How can I use VPS hosting with Ollama to self-host large language models?

What is the difference between GPT and LLM?

What support options are available for LLM Hosting?

