LLM VPS hosting

Scalable solutions for your growing AI needs

KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Deploy and manage LLMs in one place

Large language models (LLMs) are a subset of machine learning technology designed to understand and generate human language. Built using advanced deep learning techniques, LLMs can perform a wide range of tasks, from text generation and translation to document recap.

With LLM VPS hosting, you get the server space and computing power needed to host and manage multiple LLMs using tools like Ollama.
llm 1

Powerful hosting for your large language model

Setting up and fine-tuning your machine learning projects are easy with a one-click Ollama template and a hosting solution built for peak performance.

High performance

Let your large language models handle a large number of requests while maintaining fast response times, thanks to our AMD EPYC processors.

llm 2

High scalability

Need to handle growing user demand? Easily upgrade your plan to get more memory and CPU resources – our control panel makes it super easy.

llm 3

High security

Building a self-hosted LLM means your data isn’t controlled by anyone but you. Plus, we use a custom-built firewall for an added layer of protection.

llm 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Global data center network

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and serve LLMs faster.

Image

LLM hosting provider trusted by millions

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Instant AI support

Who knows AI better than AI? Whether you want to train your machine learning model or debug LLM deployment issues, our AI Assistant is here to provide instant, 24/7 support.

llm 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

LLM VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about LLM virtual private server hosting services.

What is LLM VPS Hosting?

How do you decide which LLM to use?

How much does it cost to host a large language model?

How can I use VPS hosting with Ollama to self-host large language models?

What is the difference between GPT and LLM?

What support options are available for LLM Hosting?

