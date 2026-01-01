Simply purchase one of our LLM VPS hosting plans and follow the onboarding steps. From your hPanel dashboard, head to VPS at the top navigation menu and select the virtual server you’ve just created.

Find the OS & Panel section and click Operating System. Next, select Applications and choose the Ubuntu 24.04 64bit with Ollama template. It comes pre-installed with Ollama, the Llama 3 model, and Open WebUI.

To access and set up Ollama, check out this knowledge base article on how to use the Ollama VPS template.

