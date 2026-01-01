New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Deploy and manage LLMs in one place

Large language models (LLMs) are a subset of machine learning technology designed to understand and generate human language. Built using advanced deep learning techniques, LLMs can perform a wide range of tasks, from text generation and translation to document recap.

With LLM VPS hosting, you get the server space and computing power needed to host and manage multiple LLMs using tools like Ollama.
llm 1

Powerful hosting for your large language model

Setting up and fine-tuning your machine learning projects are easy with a one-click Ollama template and a hosting solution built for peak performance.

High performance

Let your large language models handle a large number of requests while maintaining fast response times, thanks to our AMD EPYC processors.

llm 2

High scalability

Need to handle growing user demand? Easily upgrade your plan to get more memory and CPU resources – our control panel makes it super easy.

llm 3

High security

Building a self-hosted LLM means your data isn’t controlled by anyone but you. Plus, we use a custom-built firewall for an added layer of protection.

llm 4

Global data center network

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and serve LLMs faster.

Image

LLM hosting provider trusted by millions

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

Instant AI support

Who knows AI better than AI? Whether you want to train your machine learning model or debug LLM deployment issues, our AI Assistant is here to provide instant, 24/7 support.

llm 5

LLM VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about LLM virtual private server hosting services.

What is LLM VPS Hosting?

How do you decide which LLM to use?

How much does it cost to host a large language model?

How can I use VPS hosting with Ollama to self-host large language models?

What is the difference between GPT and LLM?

What support options are available for LLM Hosting?

