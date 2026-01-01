Hospedagem VPS LAMP
Software de código aberto para seus projetos
Obtenha o pacote completo
Hospedagem VPS LAMP para projetos robustos
Escalabilidade
Deixe seu plano de hospedagem VPS crescer com você. Atualize sempre que precisar de mais RAM, espaço em disco NVMe, largura de banda ou núcleos de CPU.
Segurança
Proteja seus aplicativos web contra quaisquer ameaças cibernéticas com nosso scanner de malware, firewall integrado e um endereço IP dedicado.
Desempenho
Desfrute da máxima velocidade do servidor web, graças aos nossos processadores AMD EPYC e à rede de fibra ótica de 300 Mb/s.
Empresa de hospedagem VPS em que você pode confiar.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.