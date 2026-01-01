LAMP VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
आपके प्रोजेक्ट के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर
पूरा स्टैक प्राप्त करें
मजबूत परियोजनाओं के लिए LAMP VPS होस्टिंग
अनुमापकता
अपने वीपीएस होस्टिंग प्लान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ाएँ। जब भी आपको ज़्यादा रैम, एनवीएमई डिस्क स्पेस, बैंडविड्थ या सीपीयू कोर की ज़रूरत हो, इसे अपडेट करें।
सुरक्षा
हमारे मैलवेयर स्कैनर, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और एक समर्पित आईपी एड्रेस के साथ अपने वेब एप्लिकेशन को किसी भी साइबर खतरे से सुरक्षित रखें।
प्रदर्शन
हमारे एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और फाइबर से जुड़े 300 एमबी/सेकंड के नेटवर्क की बदौलत शीर्ष वेब सर्वर गति का आनंद लें।
एक भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।