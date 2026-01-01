New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
LAMP VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

आपके प्रोजेक्ट के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
लैंप हीरो अनुभाग

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

पूरा स्टैक प्राप्त करें

LAMP स्टैक एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर Linux, Apache, MySQL और PHP से मिलकर बना होता है। इसकी मदद से आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आसानी से डायनामिक वेब पेज और एप्लिकेशन बना सकते हैं।

हमारी LAMP VPS होस्टिंग चुनने पर आपको अपने सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस के साथ और भी अधिक कस्टमाइज़ेशन विकल्प मिलते हैं।
दीपक 1

मजबूत परियोजनाओं के लिए LAMP VPS होस्टिंग

एक स्केलेबल, सुरक्षित और उच्च-प्रदर्शन वाले होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने वेब एप्लिकेशन का ध्यान रखें।

अनुमापकता

अपने वीपीएस होस्टिंग प्लान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ाएँ। जब भी आपको ज़्यादा रैम, एनवीएमई डिस्क स्पेस, बैंडविड्थ या सीपीयू कोर की ज़रूरत हो, इसे अपडेट करें।

लैंप 2

सुरक्षा

हमारे मैलवेयर स्कैनर, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और एक समर्पित आईपी एड्रेस के साथ अपने वेब एप्लिकेशन को किसी भी साइबर खतरे से सुरक्षित रखें।

लैंप 3

प्रदर्शन

हमारे एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और फाइबर से जुड़े 300 एमबी/सेकंड के नेटवर्क की बदौलत शीर्ष वेब सर्वर गति का आनंद लें।

दीपक 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक डेटा सेंटर नेटवर्क

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

तत्काल एआई समर्थन

LAMP और अन्य ओपन-सोर्स कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने से लेकर डेटाबेस मैनेजमेंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तक, हमारा AI असिस्टेंट VPS से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता करेगा। बस प्रश्न पूछें और तुरंत उत्तर प्राप्त करें।

लैंप 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

LAMP VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

LAMP वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

LAMP होस्टिंग क्या है?

मैं अपने वीपीएस पर एलएएमपी कैसे सेट अप करूं?

क्या मैं LAMP होस्टिंग पर कई अलग-अलग प्रकार की वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ?

मैं अपनी मौजूदा वेबसाइट को LAMP होस्टिंग पर कैसे माइग्रेट करूं?

LAMP होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

