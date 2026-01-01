LAMP VPS होस्टिंग

चूंकि हम स्व-प्रबंधित VPS होस्टिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए आप अपनी वेबसाइट को मैन्युअल रूप से माइग्रेट करने के प्रभारी होंगे। ऐसा करने के लिए, आपको एक बैकअप डाउनलोड करना होगा, अपना नया VPS सेट अप करना होगा और डेटा ट्रांसफर करना होगा। पूरे चरणों और अधिक जानकारी के लिए, अपने VPS को Hostinger पर माइग्रेट करने के बारे में हमारे ट्यूटोरियल का पालन करें।

यदि आप अपनी वेबसाइट को स्थानीय रूप से होस्ट करते हैं, तो बस एक VPS होस्टिंग समाधान खरीदें और इसे अपलोड करें।