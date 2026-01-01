hébergement VPS LAMP

Comme nous fournissons des services d'hébergement VPS autogérés, vous serez responsable de la migration manuelle de votre site web. Pour ce faire, vous devrez télécharger une sauvegarde, configurer votre nouveau VPS et transférer les données. Pour connaître les étapes complètes et obtenir plus d'informations, suivez notre tutoriel sur la migration de votre VPS vers Hostinger.

Si vous hébergez votre site web localement, achetez simplement une solution d'hébergement VPS et téléchargez-le.