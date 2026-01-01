LAMP VPS Hosting

Da wir selbstverwaltete VPS-Hostingdienste anbieten, sind Sie für die manuelle Migration Ihrer Website verantwortlich. Dazu müssen Sie ein Backup herunterladen, Ihren neuen VPS einrichten und die Daten übertragen. Für vollständige Schritte und weitere Informationen folgen Sie unserem Tutorial zur Migration Ihres VPS zu Hostinger.

Wenn Sie Ihre Website lokal hosten, erwerben Sie einfach eine VPS-Hostinglösung und laden Sie sie hoch.