Como o Jitsi é uma plataforma de código aberto, você pode baixá-lo gratuitamente. A maneira mais fácil de usá-lo é adquirindo um plano de hospedagem VPS.

Como provedor de hospedagem VPS para Jitsi, oferecemos diversos recursos e ferramentas de segurança robustas, como firewall integrado, scanner de malware e endereço IP dedicado, para garantir que suas videoconferências sejam tranquilas e seguras.