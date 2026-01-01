Da Jitsi eine Open-Source-Plattform ist, können Sie sie kostenlos herunterladen. Am einfachsten nutzen Sie sie anschließend mit einem VPS-Hosting-Paket. Als Jitsi-VPS-Hosting-Anbieter stellen wir Ihnen umfangreiche Ressourcen und robuste Sicherheitstools zur Verfügung, darunter eine integrierte Firewall, einen Malware-Scanner und eine dedizierte IP-Adresse, um reibungslose und sichere Videokonferenzen zu gewährleisten.

In unserer Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihr VPS-Betriebssystem ändern , um die Vorlage zu installieren.

Hostinger-Nutzer können Jitsi mit nur wenigen Klicks über ihr Controlpanel installieren – Sie benötigen keine Linux-Befehle oder Programmierkenntnisse. Für Ihren Komfort bieten wir eine Jitsi-Vorlage mit unseren VPS KVM Hosting-Paketen an.

Da Jitsi Meet ein völlig kostenloses Tool für Videokonferenzen ist, müssen Sie lediglich für Ihren VPS-Hosting-Plan bezahlen.

Da unsere Glasfaser-Infrastruktur eine Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mb/s bietet, können Sie hochwertige Konferenzgespräche mit Dutzenden von Teilnehmern führen.

Was die Serverressourcen betrifft, benötigt Jitsi 2 CPU-Kerne und mindestens 4 GB RAM, um Videokonferenzen für mehrere Personen zu unterstützen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, sich für unseren KVM 2-Plan ab 6,99 €/Monat zu entscheiden, um reibungslose Videoanrufe zu gewährleisten.

Sie sollten ein Linux-basiertes Betriebssystem verwenden, eine stabile und schnelle Internetverbindung haben, einen Domainnamen erwerben und ein kostenloses SSL-Zertifikat installieren, um Jitsi zu nutzen. Darüber hinaus müssen Sie Ihre DNS- und Firewall-Einstellungen konfigurieren.

Welche Systemvoraussetzungen gelten für das Hosting von Jitsi auf einem VPS? Wie hoch sind die Kosten für Jitsi?

Ja, die Jitsi-Videokonferenzsoftware ist mit zahlreichen Tools und Diensten kompatibel. Dazu gehören Google Kalender und Microsoft Outlook für eine einfachere Terminplanung, Slack für eine bessere Zusammenarbeit im Team oder YouTube Live für die Übertragung von Webinaren.

Ist Jitsi Meet dasselbe wie Zoom?