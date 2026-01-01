Jitsi VPS-Hosting
Organisieren Sie stabile und effiziente Videoanrufe mit Jitsi.
Jitsi und Hostinger: Wo Videoanrufe auf erstklassiges Hosting treffen
Einfache Installation
Die Installation von Jitsi Meet auf Ihrem Server ist dank unserer 1-Klick-Vorlage einfach und kostenlos. Passen Sie die Anwendung später mit vollem Root-Zugriff nach Belieben an.
Skalierbares Hosting
Sie müssen eine längere und ressourcenintensivere Videokonferenz organisieren? Aktualisieren Sie Ihren Tarif und erhalten Sie mehr Bandbreite, RAM und vCPU-Kerne.
Erstklassige Sicherheit
Schützen Sie Ihren Jitsi-Server – unser Scanner kann Malware erkennen und beseitigen, während eine integrierte Firewall Sie vor unberechtigtem Zugriff schützt.
Ein VPS-Hosting-Anbieter, dem Sie vertrauen können.
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.