Jitsi VPS होस्टिंग

Jitsi VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
Jitsi के साथ स्थिर और कुशल वीडियो कॉल आयोजित करें
Jitsi और Hostinger: जहाँ वीडियो कॉल के साथ-साथ बेहतरीन होस्टिंग की सुविधा मिलती है
आसान स्थापना
हमारे वन-क्लिक टेम्प्लेट की बदौलत Jitsi Meet को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना सरल और मुफ़्त है। बाद में आप इसे अपनी इच्छानुसार रूट एक्सेस के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
स्केलेबल होस्टिंग
क्या आपको लंबी और अधिक संसाधन-गहन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की आवश्यकता है? अपनी योजना को अपडेट करें और अधिक बैंडविड्थ, रैम और वीसीपीयू कोर प्राप्त करें।
सर्वोत्तम सुरक्षा
अपने Jitsi सर्वर को सुरक्षित रखें – हमारा स्कैनर मैलवेयर का पता लगाकर उसे खत्म कर सकता है, जबकि एक अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल आपको अनधिकृत पहुंच से बचाता है।
एक भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।