Jitsi VPS होस्टिंग

Jitsi वीपीएस होस्टिंग प्रदाता के रूप में, हम आपको भरपूर संसाधन और मजबूत सुरक्षा उपकरण प्रदान करेंगे, जैसे कि बिल्ट-इन फ़ायरवॉल, मैलवेयर स्कैनर और एक समर्पित आईपी एड्रेस, ताकि आपकी वीडियो मीटिंग सुचारू और सुरक्षित रहें।

Hostinger उपयोगकर्ता अपने कंट्रोल पैनल से कुछ ही क्लिक में Jitsi को इंस्टॉल कर सकते हैं – आपको किसी Linux कमांड या कोडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी सुविधा के लिए, हम अपने VPS KVM होस्टिंग प्लान के साथ एक Jitsi टेम्पलेट प्रदान करते हैं।

VPS पर Jitsi को होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं? Jitsi Meet की लागत कितनी है?