Jitsi VPS होस्टिंग

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आसान सेटअप, उत्कृष्ट गुणवत्ता

Jitsi अपने मुफ्त और ओपन-सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, Jitsi Meet के लिए प्रसिद्ध है।

इस Jitsi इंस्टेंस के साथ, आप अपनी टीम या ग्राहकों के साथ एक सुरक्षित, निजी और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं।
जित्सी 1

Jitsi और Hostinger: जहाँ वीडियो कॉल के साथ-साथ बेहतरीन होस्टिंग की सुविधा मिलती है

Jitsi के ओपन-सोर्स स्वरूप, सरल सेटअप और हमारी VPS होस्टिंग के अनुकूलित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएं।

आसान स्थापना

हमारे वन-क्लिक टेम्प्लेट की बदौलत Jitsi Meet को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना सरल और मुफ़्त है। बाद में आप इसे अपनी इच्छानुसार रूट एक्सेस के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

जित्सी 2

स्केलेबल होस्टिंग

क्या आपको लंबी और अधिक संसाधन-गहन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की आवश्यकता है? अपनी योजना को अपडेट करें और अधिक बैंडविड्थ, रैम और वीसीपीयू कोर प्राप्त करें।

जित्सी 3

सर्वोत्तम सुरक्षा

अपने Jitsi सर्वर को सुरक्षित रखें – हमारा स्कैनर मैलवेयर का पता लगाकर उसे खत्म कर सकता है, जबकि एक अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल आपको अनधिकृत पहुंच से बचाता है।

जित्सी 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक टीम के साथ बैठकें आयोजित करें

Hostinger के डेटा सेंटर यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। बेहतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुणवत्ता के लिए अपनी टीम या ग्राहकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

Image

एक भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई सहायक की मदद से उत्तर खोजें

चाहे आपको Jitsi Meet को सेट अप करने और चलाने में मदद चाहिए हो, पासवर्ड से सुरक्षित मीटिंग शुरू करनी हो, या आपके पास VPS से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हों, हमारा AI असिस्टेंट आपको तुरंत जवाब देगा।

जित्सी 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Jitsi VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Jitsi वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Jitsi VPS होस्टिंग क्या है?

मैं Jitsi को कैसे इंस्टॉल करूं?

VPS पर Jitsi को होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं? Jitsi Meet की लागत कितनी है?

क्या मैं पेशेवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परियोजनाओं के लिए Jitsi VPS पर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित कर सकता हूँ?

क्या मैं अपने वीपीएस पर Jitsi को अन्य टूल या सेवाओं के साथ एकीकृत कर सकता हूँ?

क्या Jitsi Meet और Zoom एक ही प्लेटफॉर्म हैं?

