Não – basta selecionar o modelo FreePBX durante a configuração do seu VPS e estará tudo pronto.

Para escolher o melhor plano de hospedagem VPS para as suas necessidades, considere o tamanho da sua empresa e as funcionalidades que você utilizará. Nosso plano KVM 1, a partir de R$ 27,99/mês, inclui 1 núcleo de vCPU, 4 GB de RAM e 50 GB de armazenamento SSD NVMe, ideal para pequenas empresas.

Se você tem uma grande empresa com sua própria equipe de suporte ao cliente, considere o plano KVM 8. A partir de R$ 109,99/mês, ele oferece 8 núcleos de vCPU, 32 GB de RAM, 400 GB de armazenamento SSD NVMe e 32 TB de largura de banda.