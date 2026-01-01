Was ist FreePBX VPS Hosting?

FreePBX ist eine kostenlose, quelloffene, webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur Verwaltung von Asterisk, einem beliebten Open-Source-Kommunikationsserver. Kurz gesagt: FreePBX unterstützt Sie bei der Verwaltung und Konfiguration von Asterisk, sodass Sie Ihren eigenen Telefondienst mit Voice-over-IP-Gateways (VoIP) und IP-Telefonanlagen (PBX) aufbauen können. Mit FreePBX VPS-Hosting ist Ihr System online erreichbar. Unsere VPS-Hosting-Lösungen beinhalten außerdem eine FreePBX-Vorlage für eine einfachere Einrichtung, einen KI-Assistenten für die unkomplizierte Serverkonfiguration und -verwaltung, kostenlose wöchentliche Backups, einen manuellen Snapshot, dedizierte Ressourcen und eine Verfügbarkeitsgarantie von 99,9 %, um die ständige Verfügbarkeit Ihres Dienstes zu gewährleisten.