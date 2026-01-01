FreePBX VPS-Hosting
Richten Sie Ihr eigenes Telefonsystem ein
Einfache Einrichtung, leistungsstarke Funktionen
Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit FreePBX VPS Hosting
Spitzenleistung
Sie können jederzeit Anrufe tätigen und empfangen. Um dies zu gewährleisten, bieten wir AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und eine Verfügbarkeitsgarantie von 99,9 %.
Skalierbare Ressourcen
Ihr Unternehmen kann mit uns wachsen. Erhalten Sie jederzeit mit wenigen Klicks mehr dedizierte Ressourcen wie RAM, vCPU, Bandbreite und Festplattenspeicher.
Robuste Sicherheit
Schützen Sie Ihr FreePBX-System ganz einfach. Wehren Sie Cyberbedrohungen mit einer integrierten Firewall und einem Malware-Scanner ab. Im Notfall können Sie einfach das letzte kostenlose automatische Backup wiederherstellen.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Globales Rechenzentrumsnetzwerk
Wählen Sie aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihres Callcenters, Ihrer Kunden oder Ihrer Mitarbeiter im Homeoffice, um geringe Latenzzeiten und schnellere Übertragungszeiten zu gewährleisten.
FreePBX-Hosting-Anbieter, von Tausenden Nutzern empfohlen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.