Hébergement VPS FreePBX
Configurez votre propre système téléphonique
Installation facile, fonctionnalités puissantes
Optimisez vos communications avec l'hébergement VPS FreePBX
Performances optimales
Vous pourrez toujours passer et recevoir des appels. Pour ce faire, nous proposons des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une garantie de disponibilité de 99,9 %.
Ressources évolutives
Votre entreprise peut se développer avec nous. Obtenez davantage de ressources dédiées, telles que de la RAM, des vCPU, de la bande passante et de l'espace disque, à tout moment et en quelques clics.
Sécurité robuste
Protégez facilement votre système FreePBX. Gérez les cybermenaces grâce à un pare-feu intégré et un scanner de logiciels malveillants. En cas de problème, restaurez simplement la dernière sauvegarde automatique gratuite.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
réseau mondial de centres de données
Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre centre d'appels, de vos clients ou de vos télétravailleurs pour une faible latence et une diffusion plus rapide.
Fournisseur d'hébergement FreePBX, approuvé par des milliers d'utilisateurs
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.