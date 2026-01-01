Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

Hébergement VPS FreePBX

Configurez votre propre système téléphonique

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
héros de FreePBX

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Installation facile, fonctionnalités puissantes

FreePBX est une interface graphique (GUI) libre et gratuite permettant de gérer Asterisk (PBX). En résumé, elle offre la messagerie vocale, le transfert d'appel, la réponse vocale interactive (RVI), la conférence et bien d'autres fonctionnalités.

Bénéficiez de ressources dédiées et évolutives, d'un accès root complet à votre serveur FreePBX et de fonctionnalités de sécurité robustes avec notre hébergement VPS.
freepbx 1

Optimisez vos communications avec l'hébergement VPS FreePBX

Offrez à vos communications d'entreprise l'hébergement puissant, évolutif et sécurisé qu'elles méritent.

Performances optimales

Vous pourrez toujours passer et recevoir des appels. Pour ce faire, nous proposons des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une garantie de disponibilité de 99,9 %.

FreePBX 2

Ressources évolutives

Votre entreprise peut se développer avec nous. Obtenez davantage de ressources dédiées, telles que de la RAM, des vCPU, de la bande passante et de l'espace disque, à tout moment et en quelques clics.

FreePBX 3

Sécurité robuste

Protégez facilement votre système FreePBX. Gérez les cybermenaces grâce à un pare-feu intégré et un scanner de logiciels malveillants. En cas de problème, restaurez simplement la dernière sauvegarde automatique gratuite.

FreePBX 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

réseau mondial de centres de données

Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre centre d'appels, de vos clients ou de vos télétravailleurs pour une faible latence et une diffusion plus rapide.

Image

Fournisseur d'hébergement FreePBX, approuvé par des milliers d'utilisateurs

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Assistance IA instantanée

Posez-nous simplement votre question et obtenez les instructions, commandes ou réponses pertinentes concernant votre VPS. Que vous ayez besoin d'aide pour l'installation, la configuration ou la personnalisation de votre serveur FreePBX, nous sommes là pour vous accompagner.

FreePBX 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS FreePBX

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels FreePBX.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS FreePBX ?

Pourquoi choisir un hébergement VPS pour FreePBX ?

Existe-t-il des configurations spécifiques recommandées pour FreePBX sur un VPS ?

Quelles sont les options d'assistance disponibles pour l'hébergement FreePBX ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.