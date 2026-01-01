Hébergement VPS FreePBX

No – simply select the FreePBX template during your VPS onboarding, and you will be set.

As for selecting the best VPS hosting plan for your needs, consider your business size and functionality you will use. Our KVM 1 plan, starting at 4,99 €/month, comes with 1 vCPU core, 4 GB of RAM, and 50 GB of NVMe SSD storage, which is great for small businesses.

If you have a large business with its own customer support team, consider opting for the KVM 8 plan. Starting at 19,99 €/month, it offers 8 vCPU cores, 32 GB of RAM, 400 GB of NVMe SSD storage, and 32 TB of bandwidth.