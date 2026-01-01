New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

आसान सेटअप, दमदार फीचर्स

FreePBX एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) है जो Asterisk (PBX) को प्रबंधित करता है। सरल शब्दों में कहें तो, यह वॉइसमेल, कॉल फॉरवर्डिंग, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (IVR), कॉन्फ्रेंसिंग और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

हमारी वीपीएस होस्टिंग के साथ समर्पित और स्केलेबल संसाधन, आपके फ्रीपीबीएक्स सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और मजबूत सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त करें।
फ्रीपीबीएक्स 1

FreePBX VPS होस्टिंग के साथ अपने संचार को सुव्यवस्थित करें

अपने व्यावसायिक संचार को वह शक्तिशाली, स्केलेबल और सुरक्षित होस्टिंग प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं।

शीर्ष प्रदर्शन

आप हमेशा कॉल कर सकेंगे और कॉल रिसीव कर सकेंगे। इसके लिए हम AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 99.9% अपटाइम गारंटी प्रदान करते हैं।

फ्रीपीबीएक्स 2

स्केलेबल संसाधन

हमारे साथ आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। कुछ ही क्लिक में कभी भी RAM, vCPU, बैंडविड्थ और डिस्क स्पेस जैसे अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करें।

फ्रीपीबीएक्स 3

मजबूत सुरक्षा

अपने FreePBX सिस्टम को आसानी से सुरक्षित रखें। बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर की मदद से साइबर खतरों से निपटें। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो बस नवीनतम मुफ़्त ऑटोमैटिक बैकअप को रीस्टोर करें।

फ्रीपीबीएक्स 4

वैश्विक डेटा सेंटर नेटवर्क

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। कम विलंबता और तेज़ डिलीवरी के लिए अपने कॉल सेंटर, ग्राहकों या दूरस्थ कर्मचारियों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें।

हजारों उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमोदित फ्री पीबीएक्स होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

तत्काल एआई समर्थन

बस हमसे संपर्क करें और वीपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्रासंगिक निर्देश, कमांड या उत्तर प्राप्त करें। चाहे आपको अपने FreePBX सर्वर को सेट अप करने, कॉन्फ़िगर करने या कस्टमाइज़ करने में मदद चाहिए, हम आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं।

फ्रीपीबीएक्स 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

FreePBX VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FreePBX वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

FreePBX VPS होस्टिंग क्या है?

मुझे FreePBX के लिए VPS होस्टिंग क्यों चुननी चाहिए?

क्या वीपीएस पर फ्रीपीबीएक्स के लिए कोई विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन अनुशंसित हैं?

FreePBX होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

