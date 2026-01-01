FreePBX एक मुफ़्त, ओपन-सोर्स, वेब-आधारित ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस (GUI) है जो लोकप्रिय ओपन-सोर्स संचार सर्वर Asterisk को प्रबंधित करता है। संक्षेप में, FreePBX आपको Asterisk को प्रबंधित और कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है ताकि आप वॉयस ओवर आईपी (VoIP) गेटवे और आईपी प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (PBX) सिस्टम के साथ अपनी खुद की टेलीफ़ोनी सेवा बना सकें। FreePBX VPS होस्टिंग आपके सिस्टम को ऑनलाइन सुलभ बनाती है। हमारे VPS होस्टिंग समाधानों में आसान सेटअप के लिए FreePBX टेम्पलेट, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और प्रबंधन में आसानी के लिए AI असिस्टेंट, मुफ़्त साप्ताहिक बैकअप, मैन्युअल स्नैपशॉट, समर्पित संसाधन और आपकी सेवा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 99.9% अपटाइम गारंटी भी शामिल है।

पारंपरिक शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में VPS होस्टिंग अधिक शक्तिशाली और स्केलेबल है। इसमें समर्पित संसाधन होते हैं, इसलिए यदि सर्वर पर अन्य वेबसाइटों पर अचानक ट्रैफ़िक बढ़ जाता है, तो आपका सिस्टम धीमा नहीं होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार FreePBX को पूर्ण रूट एक्सेस के साथ आसानी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं।

