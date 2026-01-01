FreePBX VPS hosting
अपना खुद का फ़ोन सिस्टम स्थापित करें
आसान सेटअप, दमदार फीचर्स
FreePBX VPS होस्टिंग के साथ अपने संचार को सुव्यवस्थित करें
शीर्ष प्रदर्शन
आप हमेशा कॉल कर सकेंगे और कॉल रिसीव कर सकेंगे। इसके लिए हम AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 99.9% अपटाइम गारंटी प्रदान करते हैं।
स्केलेबल संसाधन
हमारे साथ आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। कुछ ही क्लिक में कभी भी RAM, vCPU, बैंडविड्थ और डिस्क स्पेस जैसे अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करें।
मजबूत सुरक्षा
अपने FreePBX सिस्टम को आसानी से सुरक्षित रखें। बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर की मदद से साइबर खतरों से निपटें। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो बस नवीनतम मुफ़्त ऑटोमैटिक बैकअप को रीस्टोर करें।
हजारों उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमोदित फ्री पीबीएक्स होस्टिंग प्रदाता
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।