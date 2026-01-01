Dokku VPS hosting
Implante aplicativos com um único push do Git.
Fácil de começar, simples de expandir.
Uma hospedagem Dokku confiável para seus projetos.
Desempenho sólido como uma rocha
Mantenha seus aplicativos funcionando de forma rápida e impecável com tecnologia líder do setor, como processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe.
Segurança de classe mundial
Filtre tráfego malicioso com um firewall integrado e proteção contra DDoS. Detecte arquivos maliciosos precocemente usando um scanner de malware automatizado.
Flexibilidade incomparável
Configure seu próprio servidor do seu jeito com acesso root completo. Precisa de mais recursos? Basta atualizar seu plano com apenas alguns cliques.
Junte-se a mais de 3 milhões de usuários satisfeitos.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.