Como o Dokku é uma ferramenta de código aberto, ele não oferece o mesmo nível de segurança integrada que uma plataforma gerenciada como o Heroku.

Mas com a Hostinger, você não precisa se preocupar com isso. Nossos servidores vêm com um firewall integrado e proteção avançada contra DDoS para manter o tráfego indesejado sob controle. Além disso, oferecemos detecção automática de malware e backups semanais para proteger seus dados importantes.

Você também pode configurar medidas de segurança adicionais, como criar um firewall personalizado, instalar certificados SSL e implementar autenticação baseada em chave SSH por meio do nosso painel de controle intuitivo hPanel.