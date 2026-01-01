डोकू एक प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस (PaaS) है जो ऐप्स को कस्टमाइज़ करना, डिप्लॉय करना और स्केल करना बेहद आसान बनाता है। लेकिन एक ओपन-सोर्स टूल होने के नाते, आपको डोकू को अपने सर्वर पर इंस्टॉल और होस्ट करना होगा।

अब, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना जटिल और महंगा हो सकता है। यहीं पर डोकू होस्टिंग एक बेहतरीन समाधान के रूप में सामने आती है।

उदाहरण के लिए, हमारे डोकू वीपीएस होस्टिंग प्लान केवल ₹399.00/महीना से शुरू होते हैं। साथ ही, एक सहज पैनल, कस्टमाइज़ेबल टेम्प्लेट्स, उपयोग में आसान ब्राउज़र टर्मिनल और विश्वसनीय एआई सहायता के साथ शुरुआत करना बेहद आसान है।