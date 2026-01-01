Dokku VPS-Hosting
Anwendungen mit einem einzigen Git-Push bereitstellen
Einfacher Einstieg, leicht skalierbar
Ein zuverlässiger Dokku-Host für Ihre Projekte
Absolut zuverlässige Leistung
Sorgen Sie mit branchenführenden Technologien wie AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher dafür, dass Ihre Anwendungen schnell und fehlerfrei laufen.
Weltklasse-Sicherheit
Schadsoftware-Datenverkehr wird mit einer integrierten Firewall und DDoS-Schutzfunktion gefiltert. Ein automatisierter Malware-Scanner erkennt schädliche Dateien frühzeitig.
Unübertroffene Flexibilität
Konfigurieren Sie Ihren Server ganz nach Ihren Wünschen mit vollem Root-Zugriff. Benötigen Sie mehr Ressourcen? Dann upgraden Sie Ihren Tarif einfach mit wenigen Klicks.
Schließen Sie sich über 3 Millionen zufriedenen Nutzern an.
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.