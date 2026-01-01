Grow your plant based brand with a .soy domain

R$196,99/anoR$144,991º ano
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Para o primeiro ano
.soy

Saiba mais sobre o domínio .soy

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .soy.

What is a .soy domain?

.soy is a generic top-level domain with no known registration restrictions. It is often used for brands, communities, or projects that want a short, distinctive name.

Who is a .soy domain for?

A .soy domain works well for Spanish-language creators, Latino community projects, food and lifestyle brands, and personal sites that want a clear, memorable identity. It fits local, cultural, and audience-focused websites.

Why choose a .soy domain?

A .soy domain gives your brand a clear, memorable web address that is easy to share and recognize. It can support trusted site, email, and marketing use while keeping your online identity concise as you grow.

Informações de domínio para .soy

TLD
.soy
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .soy

A .soy domain is a Spanish-language extension. In Spanish, “soy” means “I am,” so it can suit personal brands, creators, and identity-focused sites.
Yes. A .soy domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site and security than on the ending.
Yes, if your audience understands Spanish or the name fits your brand. Search engines treat it like other domains for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .soy if you want a Spanish-friendly, identity-based name that matches your message. Choose .com if you want the most familiar extension or need broader recognition for a general audience.
Anyone can register a .soy domain. There is no residency or industry requirement, so it is open to individuals and businesses.
Yes, the name must follow standard domain rules and be available to register. Reserved or already registered names cannot be used, and the registry may block invalid characters or abusive registrations.
At Hostinger, a .soy domain costs R$ 144,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 196,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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