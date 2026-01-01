Fill every event with a .rsvp domain
R$82,99/anoR$67,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .rsvp
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .rsvp.
What is a .rsvp domain?
.rsvp is a generic top-level domain for invitations and event-related sites. It is open for registration and is often used for weddings, bookings, and event confirmations.
Who is a .rsvp domain for?
A .rsvp domain works well for event planners, wedding sites, party hosts, and conference organizers who want a simple way to manage guest responses. It suits invitations, event pages, and registration needs.
Why choose a .rsvp domain?
A .rsvp domain helps visitors understand your site’s purpose at a glance and makes contact details easier to remember. It supports clear branding across web, email, and event communications as your presence grows.
Informações de domínio para .rsvp
TLD
.rsvp
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .rsvp
What does a .rsvp domain mean?
A .rsvp domain is usually understood as a site for responses to an event invitation. It comes from “RSVP,” a common term for “please reply,” and is often used for weddings, parties, and business events.
Is a .rsvp domain trusted?
Yes. .rsvp is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and owner than on the extension itself.
Is a .rsvp a good domain?
Yes, if your site is about event replies or invitations. Search engines treat .rsvp the same as other extensions for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the ending.
Should I choose a .rsvp domain or .com domain?
Choose .rsvp if you want the web address to clearly match event RSVPs or invitations. Choose .com if your audience expects a familiar general-purpose domain or you want broader use beyond events.
Who can register a .rsvp domain?
Anyone can register a .rsvp domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules for most buyers.
Are there restrictions on .rsvp domains?
Yes, standard domain rules apply, so names must be valid and available. Some words may be reserved or blocked by the registry, but there are no special use restrictions for most registrations.
How much does a .rsvp domain cost?
At Hostinger, a .rsvp domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.