Launch your festive brand with a .boo domain
R$82,99/anoR$67,991º anoPara o primeiro ano
Economize 18%
Saiba mais sobre o domínio .boo
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .boo.
What is a .boo domain?
A generic TLD operated by Charleston Road Registry, .boo is open for general registration. Its playful name makes it a fit for creative, fun, or Halloween-themed sites.
Who is a .boo domain for?
.boo domains suit Halloween projects, event pages, spooky shops, and playful personal brands. They help create a fun, memorable web address for short-term campaigns or creative online identities.
Why choose a .boo domain?
A .boo domain helps visitors understand your website quickly and makes your brand easier to remember. It offers a clear, modern address for websites, email, and marketing, while supporting steady growth across channels.
Informações de domínio para .boo
TLD
.boo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .boo
What does a .boo domain mean?
A .boo domain is a playful, modern extension often used for brands, events, Halloween sites, or personal projects. It doesn’t have one fixed meaning, so people usually read it based on the website’s content.
Is a .boo domain trusted?
Yes. .boo is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site owner and content than the extension itself.
Is a .boo a good domain?
Yes, if you want a short, memorable name that fits a fun or themed project. Search engines treat .boo the same as other domains for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .boo domain or .com domain?
Choose .boo if the name suits a creative, seasonal, or brand-specific site and you want more name options. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or if you want the broadest recognition.
Who can register a .boo domain?
Anyone can register a .boo domain. It is an open extension, so there are no location or profession requirements for registration.
Are there restrictions on .boo domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use valid characters, and reserved or premium names may be unavailable because the registry controls them.
How much does a .boo domain cost?
At Hostinger, a .boo domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.