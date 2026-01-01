Launch your festive brand with a .boo domain

R$82,99/anoR$67,991º ano
Economize 18%
Para o primeiro ano
.boo

Saiba mais sobre o domínio .boo

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .boo.

What is a .boo domain?

A generic TLD operated by Charleston Road Registry, .boo is open for general registration. Its playful name makes it a fit for creative, fun, or Halloween-themed sites.

Who is a .boo domain for?

.boo domains suit Halloween projects, event pages, spooky shops, and playful personal brands. They help create a fun, memorable web address for short-term campaigns or creative online identities.

Why choose a .boo domain?

A .boo domain helps visitors understand your website quickly and makes your brand easier to remember. It offers a clear, modern address for websites, email, and marketing, while supporting steady growth across channels.

Informações de domínio para .boo

TLD
.boo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .boo

A .boo domain is a playful, modern extension often used for brands, events, Halloween sites, or personal projects. It doesn’t have one fixed meaning, so people usually read it based on the website’s content.
Yes. .boo is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site owner and content than the extension itself.
Yes, if you want a short, memorable name that fits a fun or themed project. Search engines treat .boo the same as other domains for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .boo if the name suits a creative, seasonal, or brand-specific site and you want more name options. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or if you want the broadest recognition.
Anyone can register a .boo domain. It is an open extension, so there are no location or profession requirements for registration.
Yes, standard domain rules apply. The name must use valid characters, and reserved or premium names may be unavailable because the registry controls them.
At Hostinger, a .boo domain costs R$ 67,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 82,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.