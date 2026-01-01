L'hébergement e-commerce désigne les solutions d'hébergement conçues spécifiquement pour les boutiques en ligne. Ces services hébergent à la fois votre site web et la plateforme e-commerce que vous avez choisie pour créer votre boutique.

Ces plans d'hébergement sont conçus pour prendre en charge les fonctionnalités e-commerce clés, telles que la gestion de produits, les systèmes de panier d'achat, les passerelles de paiement, le suivi de commande et les outils SEO essentiels.

Choisir la bonne option d'hébergement e-commerce vous donne accès à tous les outils dont vous avez besoin pour réussir.