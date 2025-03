Hosting Ecommerce

Dipende dalle dimensioni del tuo sito di e-commerce.

Ad esempio, il VPS hosting è l'ideale per i negozi di e-commerce di medie dimensioni che non necessitano di troppe risorse, ma hanno bisogno di spazio per crescere. Il cloud hosting, d'altra parte, è un'opzione di hosting più costosa, ma è più affidabile per le aziende con più siti web oppure operazioni di e-commerce su larga scala.

Farai meglio a scegliere VPS se sei un piccola e media impresa, dal momento che non è necessario sprecare denaro per il cloud hosting a meno che il tuo negozio non raggiunga tali dimensioni.

Però, è facile cambiare se superi il tuo piano attuale.