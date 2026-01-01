Vitesse, sécurité et fiabilité pour votre boutique

Jusqu'à CHF 6.49 % de réduction sur l'hébergement e-commerce

Nom de domaine et migration de site gratuits
Installation rapide, évolutivité simplifiée
Maintenance gérée pour WooCommerce.
Support client 24 h/24 et 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Vitesse, sécurité et fiabilité pour votre boutique

Personnalisez votre plan

Lancez-vous en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une expérience sans risque.

Cloud Startup

Optimisé pour les sites commerciaux et d'e-commerce

Startup
Professional
Enterprise

Ressources

10 applications web Node.js
Inédit
2 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe
2 000 000 inodes (fichiers et répertoires)
100 workers PHP
100 sites web
CHF 24.19ÉCONOMISEZ 73 %
CHF  6.49 /mois

Abonnement de 48 mois. Vous paierez 22.29 CHF/mois au moment du renouvellement.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL illimités
GRATUIT
Essai Horizons
GRATUIT
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
GRATUIT
Hébergement infogéré pour WordPress, WooCommerce, et applications Node.js
CDN inclus
Adresse IP dédiée
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Inédit
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Optimisation SEO avec l'IA
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Créez et gérez votre e-commerce n'importe où, n'importe quand

Contrôlez toute votre boutique depuis un seul tableau de bord, sur ordinateur ou sur mobile.
Hébergement évolutif pour les sites e-commerce en croissance

Hébergement évolutif pour les sites e-commerce en croissance

Commencez avec un hébergement adapté aux débutants, puis évoluez avec un pack cloud ou VPS. Ajoutez WooCommerce et lancez une boutique rapide et sécurisée, conçue pour l'évolution.
Hébergement évolutif pour les sites e-commerce en croissance

Hébergement flexible pour chaque plateforme e-commerce

WooCommerce est un choix populaire, mais nous prenons également en charge PrestaShop, OpenCart et les boutiques en PHP personnalisé, avec un hébergement optimisé pour toutes ces solutions.

Comment notre hébergement facilite l'e-commerce

Rapidité optimisée

Rapidité optimisée

Une boutique en ligne rapide maintient l'engagement des visiteurs, réduisant de manière significative les taux de rebond et générant plus de ventes.

Sécurité renforcée

Oubliez les soucis de sécurité : votre site est protégé par un certificat SSL gratuit et notre pare-feu personnalisé.

Configuration simplifiée

Installez WordPress en quelques clics avec notre installateur automatique et préparez facilement votre boutique e-commerce pour les ventes avec notre guide de démarrage facile.

Contrôle intuitif

Laissez l'IA vous créer un site unique ou choisissez parmi 150 templates entièrement personnalisables.
Rapidité optimisée

Choisissez la plateforme la plus adaptée à vos besoins

Hébergement infogéré pour WooCommerce

Hébergement infogéré pour WooCommerce

Aucun codage requis, configuration facile, gestion simple des produits et design personnalisable.

Hébergement PrestaShop

Hébergement PrestaShop

Large communauté PrestaShop offrant un excellent support avec des outils SEO intégrés complets.

Hébergement Drupal

Hébergement Drupal

Personnalisation étendue via des modules et des thèmes, protocoles de sécurité avancés et adaptation parfaite pour les grandes boutiques.

Hébergement OpenCart

Hébergement OpenCart

Admin panel intuitif, évolutivité pour les boutiques en croissance et gestion multi-boutique simplifiée pour une entreprise maîtrisée.

Hébergement Magento

Hébergement Magento

Plateforme e-commerce hautement personnalisable, fonctionnalités avancées pour les grandes boutiques et gestion de catalogue détaillée.

Support client 24 h/24, 7 j/7 pour votre succès en ligne

Essayez nos services sans engagement grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Des millions d'utilisateurs dans le monde entier nous font confiance

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l'hébergement d'e-commerce

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur l'hébergement e-commerce.

Qu'est-ce que l'hébergement e-commerce ?

Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d'un hébergement e-commerce ?

Quel est le meilleur pack d'hébergement pour un site e-commerce ?

Quelles plateformes e-commerce sont prises en charge sur la plateforme Hostinger ?

Comment migrer ma boutique e-commerce vers Hostinger ?

Combien coûte l'hébergement web pour un site e-commerce ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.