Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer eigenen Domain

Treten Sie professionell auf, überall wo Sie Ihren Link teilen — keine generischen URLs, nur Ihre Marke
Wählen Sie eine Domain und erhalten Sie Ihre gebrandete Link in Bio-Seite ab 1,49 €/Monat
Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer eigenen Domain

Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.

Ihr Link, Ihre Marke

Ihr Link in der Bio verwendet Ihre eigene Domain, sodass Ihre Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer Sie ihn teilen.

Alles für Sie eingerichtet

Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain mit zunehmendem Wachstum in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.

Richten Sie Ihren Link in Bio in Minuten ein

1. Ihre Domain auswählen

1. Ihre Domain auswählen

Wählen Sie eine Domain für Ihren Link in Bio. Dies ist der Link, den Sie auf all Ihren Social-Media-Profilen teilen werden.

2. Link in Bio mit Ihrer Domain bündeln

Fügen Sie das Link in Bio-Tool während des Bezahlvorgangs hinzu. Viele Domains sind im Plan ermäßigt, und wir richten alles automatisch für Sie ein.

3. Ihre Links hinzufügen und teilen

Fügen Sie Ihre sozialen Profile, Produkte oder Seiten an einem Ort hinzu. Aktualisieren Sie Ihre Links jederzeit und teilen Sie Ihren Link in Bio auf all Ihren Kanälen.

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.

Mehr über Domains erfahren
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu schützen.
Datenschutz

24/7-Support

Unsere Mitarbeiter sind jederzeit per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten durchschnittlich in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Schwierigkeiten haben, da unsere Mitarbeiter über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7-Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.

Mehr über Domains erfahren
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu schützen.
Datenschutz

24/7-Support

Unsere Mitarbeiter sind jederzeit per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten durchschnittlich in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Schwierigkeiten haben, da unsere Mitarbeiter über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7-Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €9,99  € /im 1. Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

22,99  €1,99  € /im 1. Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

30,99  €0,99  € /im 1. Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

59,99  €27,99  € /im 1. Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

13,99  €1,99  € /im 1. Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

25,99  €2,99  € /im 1. Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

25,99  €2,99  € /im 1. Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

31,99  €0,99  € /im 1. Jahr

Holen Sie sich einen Link in Bio mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain

Link in Bio mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Link in Bio mit einer eigenen Domain?

Es ist eine einzige Seite, die all Ihre wichtigen Links an einem Ort sammelt und über Ihre eigene Domain zugänglich ist. Sie verwenden sie als die einzige URL in Ihren Social-Media-Profilen und aktualisieren sie, wann immer Sie etwas Neues zu teilen haben, ohne den Link selbst zu ändern.

Warum eine eigene Domain für Ihren Link in Bio nutzen?

Die Verwendung Ihrer eigenen Domain bedeutet, dass Ihr Publikum immer auf einen Link klickt, der Ihnen gehört. Ihre URL bleibt über die Zeit hinweg konsistent, selbst wenn Sie Tools oder Plattformen wechseln, sodass Sie Ihren Bio-Link nicht überall aktualisieren müssen.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie wählen Ihre Domain, aktivieren das Link in Bio-Tool und können sofort Links hinzufügen. Es sind keine manuelle Konfiguration oder technische Schritte erforderlich.

Ist das besser als ein kostenloses Link in Bio-Tool?

Der Hauptunterschied liegt in Eigentum und Flexibilität. Kostenlose Tools hosten Ihre Seite auf ihrer Domain und schränken ein, wie weit Sie anpassen oder erweitern können. Mit Ihrer eigenen Domain können Sie dieselbe URL langfristig behalten und sie bei wachsendem Bedarf ausbauen.

Kann ich gestalten, wie meine Link in Bio-Seite aussieht?

Ja. Sie können die Struktur und das Aussehen Ihrer Seite anpassen, bestimmte Links hervorheben und Ihre Inhalte so organisieren, dass Besucher zuerst sehen, was am wichtigsten ist.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.