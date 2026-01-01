Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer eigenen Domain
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Ihr Link, Ihre Marke
Ihr Link in der Bio verwendet Ihre eigene Domain, sodass Ihre Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer Sie ihn teilen.
Alles für Sie eingerichtet
Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain mit zunehmendem Wachstum in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.
Richten Sie Ihren Link in Bio in Minuten ein
1. Ihre Domain auswählen
2. Link in Bio mit Ihrer Domain bündeln
3. Ihre Links hinzufügen und teilen
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Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.Mehr über Domains erfahren
Datenschutz
24/7-Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
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Wählen Sie aus den beliebtesten Domains
Link in Bio mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein Link in Bio mit einer eigenen Domain?
Es ist eine einzige Seite, die all Ihre wichtigen Links an einem Ort sammelt und über Ihre eigene Domain zugänglich ist. Sie verwenden sie als die einzige URL in Ihren Social-Media-Profilen und aktualisieren sie, wann immer Sie etwas Neues zu teilen haben, ohne den Link selbst zu ändern.
Warum eine eigene Domain für Ihren Link in Bio nutzen?
Die Verwendung Ihrer eigenen Domain bedeutet, dass Ihr Publikum immer auf einen Link klickt, der Ihnen gehört. Ihre URL bleibt über die Zeit hinweg konsistent, selbst wenn Sie Tools oder Plattformen wechseln, sodass Sie Ihren Bio-Link nicht überall aktualisieren müssen.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie wählen Ihre Domain, aktivieren das Link in Bio-Tool und können sofort Links hinzufügen. Es sind keine manuelle Konfiguration oder technische Schritte erforderlich.
Ist das besser als ein kostenloses Link in Bio-Tool?
Der Hauptunterschied liegt in Eigentum und Flexibilität. Kostenlose Tools hosten Ihre Seite auf ihrer Domain und schränken ein, wie weit Sie anpassen oder erweitern können. Mit Ihrer eigenen Domain können Sie dieselbe URL langfristig behalten und sie bei wachsendem Bedarf ausbauen.
Kann ich gestalten, wie meine Link in Bio-Seite aussieht?
Ja. Sie können die Struktur und das Aussehen Ihrer Seite anpassen, bestimmte Links hervorheben und Ihre Inhalte so organisieren, dass Besucher zuerst sehen, was am wichtigsten ist.