Kodee, günlük olarak 45.000'den fazla sohbeti yönetiyor; hizmetleri yönetiyor, blog yazıları yazıyor ve web sitelerini taşıyor; bunların hepsi basit bir konuşma aracılığıyla gerçekleşiyor.
Yapay zekâ destek temsilciniz Kodee'den anında yardım alın.

İşinizi halletmenin kısayolu

Kodee, Hostinger ürünlerinin tamamında, hatta telefonunuzda bile sizinle birlikte; sadece neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

Kodee neden oyunun kurallarını değiştiriyor?

Kodee, web sitesi taşıma, yedekleme ve sunucu sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere 500'den fazla yönetici düzeyinde işlem gerçekleştirir.

%85 başarı oranı

Kodee, destek taleplerinin büyük çoğunluğunu ilk denemede çözüyor; karşılıklı yazışmalara gerek kalmıyor.

Hizmetinizdeyim, anında.

Kodee her zaman hizmetinizdedir – sıra beklemenize veya geri arama planlamanıza gerek yok. Yardıma ihtiyacınız olduğu anda yardım alın.

Para biriktirerek kendinize de para kazandırın.

Kodee, destek işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirerek maliyetleri düşük tutmaya yardımcı olur ve bu tasarrufları size yansıtır.

WhatsApp'ı mı tercih ediyorsunuz? Kodee orada.

Planlama, kurulum ve sorun giderme konularında aynı yardımı, halihazırda kullandığınız uygulama üzerinden alın.
Milyonlarca mutlu müşteriye katılın.

Kodee endişemi hızla anladı ve sorunumu herhangi bir karışıklık olmadan çözen net, adım adım bir rehberlik sağladı.

Anas Rk

Kodee adlı yapay zeka destek sistemleri muhteşem. Aslında bir insanla konuşmaktansa onunla konuşmayı tercih ediyorum çünkü acele etme hissi yaşamıyorum.

Yvonne McChesney

Yapay zekâ asistanları Kodee ÇOK yardımcı oluyor. Beni sonsuz yardım dokümanlarına yönlendirmek yerine, hesabımda gerçekten işler yapıyor. Sanki her an yanımda bir sistem yöneticisi varmış gibi.

Philip

Kodee'ye söylemeniz yeterli, gerisi hallolmuş sayılır.

Kodee Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zekâ destekli müşteri temsilcisi Kodee hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Kodee nedir?

Kodee, Hostinger'ın yapay zekâ destekli ajanıdır ve web sitelerinizi ve hizmetlerinizi basit bir sohbet aracılığıyla yönetmek için tasarlanmıştır. Web sitelerini taşımaktan yedekleme oluşturmaya, DNS kayıtlarını yönetmekten sunucu sağlığını kontrol etmeye kadar 500'den fazla yönetici düzeyinde işlem gerçekleştirir. Kodee hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın.

Kodee hangi Hostinger ürünlerini destekliyor?

Kodee, Hostinger ekosisteminin tamamında çalışır: web barındırma, WordPress, VPS, Web Sitesi Oluşturucu, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, alan adları ve ödemeler. Ne yönetiyor olursanız olun, Kodee size yardımcı olmak için burada.

Kodee gerçekten hesabımda değişiklik yapabilir mi, yoksa sadece soruları mı yanıtlıyor?

İkisi de – ancak Kodee'yi diğerlerinden ayıran şey, harekete geçmesidir. Kodee sizi bir yardım belgesine yönlendirmek yerine, alan adlarını bağlar, DNS ayarlarını günceller, eklentileri yükler ve daha fazlasını doğrudan hesabınızda yapar.

Kodee mobil cihazlarda kullanılabiliyor mu?

Evet. Kodee, Hostinger'a eriştiğiniz her yerde (mobil cihazlar ve hatta WhatsApp dahil) kullanılabilir; bu nedenle, nerede çalışıyor olursanız olun, anında yardım her zaman bir mesaj uzağınızda.

Kodee sorunumu çözemezse ne olur?

Kodee, destek etkileşimlerinin %85'ini bağımsız olarak ele alır. Kapsamı dışında kalan her şey için sizi bir insan uzmanına yönlendirir, böylece asla çözümsüz kalmazsınız.

