Szablony aplikacji fitness i sportowych to gotowe układy aplikacji internetowych, które pomagają w budowaniu narzędzi, które pomagają ludziom trenować, śledzić postępy i osiągać cele fitness – od planerów treningowych i trackerów aktywności po narzędzia trenerskie i poradniki żywieniowe. Stanowią one strukturę wyjściową, którą można w pełni dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu możesz tworzyć własne narzędzia fitness i sportowe bez kodowania ani konfiguracji technicznej.