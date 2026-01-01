Entertainment app templates

Szablony aplikacji rozrywkowych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji internetowych zaprojektowane do budowania narzędzi, które bawią, angażują i zachwycają użytkowników – od quizów i trivialnych gier po wirusowe doświadczenia i interaktywne narzędzia do opowiadania historii. Zapewniają strukturę wyjściową, która może być dostosowana i zasilana za pomocą wbudowanej AI w AI Builder – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub technicznych ustawień – do tworzenia własnych aplikacji rozrywkowych.