AI and creative app templates

Szablony aplikacji AI i kreatywnych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi, które pomagają w wykonywaniu zadań kreatywnych – od pisania i generowania obrazów po projektowanie i tworzenie treści. Zapewniają strukturę wyjściową, którą można dostosować i obsługiwać za pomocą wbudowanej w Kreatorze AI – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub konfiguracji technicznej – w celu tworzenia własnych asystentów AI, narzędzi kreatywnych i generatorów.