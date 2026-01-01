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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger

Szablony aplikacji AI i kreatywnych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi, które pomagają w wykonywaniu zadań kreatywnych – od pisania i generowania obrazów po projektowanie i tworzenie treści. Zapewniają strukturę wyjściową, którą można dostosować i obsługiwać za pomocą wbudowanej w Kreatorze AI – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub konfiguracji technicznej – w celu tworzenia własnych asystentów AI, narzędzi kreatywnych i generatorów.

Szablony aplikacji AI i kreatywnych można wykorzystać do tworzenia asystentów pisania AI, generatorów obrazów, narzędzi projektowych, kreatorów treści i nie tylko. Nadają się zarówno do projektów osobistych, jak i do tworzenia i oferowania kreatywnych narzędzi klientom lub odbiorcom.

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI możesz dostosować szablony, po prostu opisując żądane zmiany. AI wygeneruje i zaktualizuje Twoją aplikację webową na podstawie Twoich podpowiedzi.

Możesz stworzyć działającą aplikację internetową w kilka minut i udoskonalić ją w kilka godzin, w zależności od tego, jak bardzo chcesz ją dostosować. Szablon zapewnia początkową strukturę, a sztuczna inteligencja pomaga generować funkcje i dostosowywać interfejs.

Tak. Wielu twórców używa szablonów Kreatora AI do tworzenia narzędzi opartych na AI, które oferują klientom lub publikują dla ich odbiorców. Po uruchomieniu aplikacji można pobrać opłatę za dostęp, zaoferować ją jako usługę lub osadzić ją w istniejącej firmie.

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