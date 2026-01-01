Wszystkie szablonyStrony internetoweAplikacjeNewslettery

Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
Wydajność
Budżetowy
AI i narzędzia kreatywne
Generatory
Kalkulatory i konwertery
More
All templates
BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger

Szablony aplikacji kalkulatorów i konwerterów to gotowe układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi wykonujących obliczenia, konwersje i szacunki na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika – od kalkulatorów hipotecznych i narzędzi BMI po konwertery jednostek i temperatur. Stanowią one strukturę początkową, którą można dostosować i która jest wspierana przez wbudowaną sztuczną inteligencję Kreatora AI – bez konieczności zakładania kont firm trzecich ani konfigurowania technicznego – aby tworzyć własne narzędzia kalkulatorów i konwerterów.

Szablony aplikacji kalkulatorów i konwerterów można wykorzystać do tworzenia kalkulatorów kredytów hipotecznych, trackerów BMI, liczników kalorii, kalkulatorów marży zysku, narzędzi do wyceny, konwerterów jednostek, konwerterów temperatury i wielu innych. Nadają się zarówno do użytku osobistego, jak i do osadzania przydatnych narzędzi na stronie internetowej lub tworzenia ich dla klientów.

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI możesz dostosować szablony, po prostu opisując żądane zmiany. AI wygeneruje i zaktualizuje Twoją aplikację webową na podstawie Twoich podpowiedzi.

Możesz stworzyć działającą aplikację internetową w kilka minut i udoskonalić ją w kilka godzin, w zależności od tego, jak bardzo chcesz ją dostosować. Szablon zapewnia początkową strukturę, a sztuczna inteligencja pomaga generować funkcje i dostosowywać interfejs.

Tak. Narzędzia kalkulacyjne i konwerterowe należą do najbardziej skutecznych sposobów zwiększenia zaangażowania na istniejącej stronie internetowej – dają one odwiedzającym powód, aby pozostać dłużej i powrócić. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI, możesz zbudować i wstawić własne narzędzie kalkulacyjne bez płacenia za rozwiązania firm trzecich.

Nie możesz znaleźć potrzebnego Ci szablonu?

Twórz z Kreatorem AI
Twórz w pełni funkcjonalne strony internetowe i aplikacje, po prostu rozmawiając z AI.

Podoba Ci się to co widzisz?

Jest o wiele więcej do odkrycia. Przejrzyj naszą pełną bibliotekę szablonów Hostinger.
Przeglądaj wszystkie szablony
Podoba Ci się to co widzisz?

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.