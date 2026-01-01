Calculator and converter app templates

Szablony aplikacji kalkulatorów i konwerterów to gotowe układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi wykonujących obliczenia, konwersje i szacunki na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika – od kalkulatorów hipotecznych i narzędzi BMI po konwertery jednostek i temperatur. Stanowią one strukturę początkową, którą można dostosować i która jest wspierana przez wbudowaną sztuczną inteligencję Kreatora AI – bez konieczności zakładania kont firm trzecich ani konfigurowania technicznego – aby tworzyć własne narzędzia kalkulatorów i konwerterów.