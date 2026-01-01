Wszystkie szablonyStrony internetoweAplikacjeNewslettery

Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
Wydajność
Budżetowy
AI i narzędzia kreatywne
Generatory
Kalkulatory i konwertery
More
All templates
Baby name generator

Baby name generator

Business name generator

Business name generator

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Resume builder

Resume builder

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger

Wzory aplikacji generatorów to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych zaprojektowane do tworzenia narzędzi do tworzenia treści, pomysłów lub wyjść w oparciu o dane użytkownika – od generatorów nazw i biografów po narzędzia do tworzenia pomysłów i treści. Zapewniają one strukturę wyjściową, która może być dostosowana i zasilana za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji Kreatora AI – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub technicznych ustawień – aby utworzyć własne narzędzia generatorów.

Szablony aplikacji generatora można wykorzystać do tworzenia generatorów nazw, biografii, walidatorów pomysłów, generatorów opisów produktów, narzędzi do pisania listów motywacyjnych, sugerowania przepisów i wielu innych. Nadają się zarówno do projektów osobistych, jak i do tworzenia i oferowania narzędzi generatora odbiorcom lub klientom.

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI możesz dostosować szablony, po prostu opisując żądane zmiany. AI wygeneruje i zaktualizuje Twoją aplikację webową na podstawie Twoich podpowiedzi.

Możesz stworzyć działającą aplikację webową w kilka minut i udoskonalić ją w kilka godzin, w zależności od tego, jak bardzo chcesz ją dostosować. Szablon zapewnia początkową strukturę, a AI pomaga generować funkcje i dostosowywać interfejs.

Tak. Narzędzia generatora są szczególnie przydatne do monetyzacji – generatory niszowe przyciągają precyzyjnie ukierunkowane grupy odbiorców, które regularnie do nich wracają. Po uruchomieniu aplikacji możesz pobierać opłaty za dostęp, połączyć ją z Google AdSense lub osadzić w istniejącej firmie jako dodatkowe źródło dochodu.

Nie możesz znaleźć potrzebnego Ci szablonu?

Twórz z Kreatorem AI
Twórz w pełni funkcjonalne strony internetowe i aplikacje, po prostu rozmawiając z AI.

Podoba Ci się to co widzisz?

Jest o wiele więcej do odkrycia. Przejrzyj naszą pełną bibliotekę szablonów Hostinger.
Przeglądaj wszystkie szablony
Podoba Ci się to co widzisz?

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.