Generator app templates

Wzory aplikacji generatorów to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych zaprojektowane do tworzenia narzędzi do tworzenia treści, pomysłów lub wyjść w oparciu o dane użytkownika – od generatorów nazw i biografów po narzędzia do tworzenia pomysłów i treści. Zapewniają one strukturę wyjściową, która może być dostosowana i zasilana za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji Kreatora AI – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub technicznych ustawień – aby utworzyć własne narzędzia generatorów.