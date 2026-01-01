Szablony aplikacji edukacyjnych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych zaprojektowane z myślą o budowaniu narzędzi, które pomagają ludziom uczyć się, praktykować i rozwijać nowe umiejętności – od kreatorów quizów i narzędzi do karty flash, po aplikacje do nauki języków i platformy kursowe. Zapewniają one strukturę wyjściową, którą można dostosować i obsługiwać za pomocą sztucznej inteligencji wbudowanej w Kreatorze AI – bez konieczności tworzenia kont firm trzecich lub technicznych ustawień – aby utworzyć własne aplikacje do nauki i narzędzia edukacyjne.