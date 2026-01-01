Marketing app templates

Wzory aplikacji marketingowych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi, które pomagają w planowaniu, tworzeniu i zarządzaniu działaniami marketingowymi – od harmonogramów mediów społecznościowych i kalendarzy treści po budownicze UTM i generatory postów na blogu. Zapewniają one strukturę wyjściową, którą można dostosować i obsługiwać za pomocą sztucznej inteligencji wbudowanej w Kreatorze AI – nie wymagają konta firm trzecich ani technicznego ustawienia – aby utworzyć własne narzędzia marketingowe.