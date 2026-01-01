Marketing app templates

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger

Wzory aplikacji marketingowych to wstępnie skonstruowane układy aplikacji webowych przeznaczone do tworzenia narzędzi, które pomagają w planowaniu, tworzeniu i zarządzaniu działaniami marketingowymi – od harmonogramów mediów społecznościowych i kalendarzy treści po budownicze UTM i generatory postów na blogu. Zapewniają one strukturę wyjściową, którą można dostosować i obsługiwać za pomocą sztucznej inteligencji wbudowanej w Kreatorze AI – nie wymagają konta firm trzecich ani technicznego ustawienia – aby utworzyć własne narzędzia marketingowe.

Szablony aplikacji marketingowych można wykorzystać do tworzenia harmonogramów mediów społecznościowych, kalendarzy treści, kreatorów UTM, generatorów postów na blogu, generatorów tekstów reklamowych, kreatorów sekwencji e-maili i wielu innych. Nadają się one do zarządzania własnymi działaniami marketingowymi, a także do tworzenia i oferowania narzędzi marketingowych klientom.

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI możesz dostosować szablony, po prostu opisując żądane zmiany. AI wygeneruje i zaktualizuje Twoją aplikację webową na podstawie Twoich podpowiedzi.

Możesz stworzyć działającą aplikację webową w kilka minut i udoskonalić ją w kilka godzin, w zależności od tego, jak bardzo chcesz ją dostosować. Szablon zapewnia początkową strukturę, a AI pomaga generować funkcje i dostosowywać interfejs.

Narzędzia marketingowe są szczególnie cenne dla firm i freelancerów, którzy muszą usprawnić swój przepływ pracy – wykorzystaj je do własnych działań marketingowych i przestań płacić za drogie narzędzia firm trzecich, albo pójdź o krok dalej i zaoferuj swoją aplikację klientom jako płatną usługę, zyskując w ten sposób nowe źródło dochodu dla swojej firmy.

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