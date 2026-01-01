Szablony aplikacji dla zdrowia i urody to gotowe układy aplikacji internetowych, zaprojektowane do tworzenia narzędzi, które pomagają ludziom śledzić, poprawiać i zarządzać swoim samopoczuciem fizycznym i psychicznym – od trackerów fitness i planerów posiłków, po dzienniki zdrowia psychicznego i kalkulatory BMI. Stanowią one strukturę wyjściową, którą można w pełni dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu możesz tworzyć własne narzędzia dla zdrowia i urody bez kodowania ani konfiguracji technicznej.