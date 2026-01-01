CRM app templates

Szablony CRM można wykorzystać do tworzenia menedżerów kontaktów, narzędzi do śledzenia leadów, lejków sprzedażowych, portali klientów, pulpitów nawigacyjnych, narzędzi do przypominania o działaniach następczych i nie tylko. Nadają się one do zarządzania własnymi relacjami z klientami, a także do tworzenia i oferowania im rozwiązań CRM.