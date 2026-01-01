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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger

Szablony aplikacji CRM to gotowe układy aplikacji webowych, zaprojektowane do tworzenia narzędzi ułatwiających zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie leadów i organizację działań sprzedażowych – od menedżerów kontaktów i narzędzi do śledzenia transakcji po portale klientów i pulpity sprzedażowe. Stanowią one początkową strukturę, którą można w pełni dostosować do potrzeb firmy, dzięki czemu możesz stworzyć własne rozwiązanie CRM bez kodowania ani konfiguracji technicznej.

Szablony CRM można wykorzystać do tworzenia menedżerów kontaktów, narzędzi do śledzenia leadów, lejków sprzedażowych, portali klientów, pulpitów nawigacyjnych, narzędzi do przypominania o działaniach następczych i nie tylko. Nadają się one do zarządzania własnymi relacjami z klientami, a także do tworzenia i oferowania im rozwiązań CRM.

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania. Dzięki Kreatorowi Hostinger AI możesz dostosować szablony, po prostu opisując żądane zmiany. AI wygeneruje i zaktualizuje Twoją aplikację webową na podstawie Twoich podpowiedzi.

Możesz stworzyć działającą aplikację webową w kilka minut i udoskonalić ją w kilka godzin, w zależności od tego, jak bardzo chcesz ją dostosować. Szablon zapewnia początkową strukturę, a AI pomaga generować funkcje i dostosowywać interfejs.

Tak. Narzędzia CRM cieszą się dużym zainteresowaniem wśród małych firm i freelancerów, którzy potrzebują prostego sposobu na zarządzanie swoimi klientami. Zbuduj własny system CRM i przestań płacić za drogie platformy – albo idź o krok dalej i oferuj klientom swój niestandardowy system CRM jako płatną usługę, dodając nowe źródło dochodu dla swojej firmy.

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