Communication app templates

Szablony aplikacji komunikacyjnych to gotowe układy aplikacji internetowych, zaprojektowane do tworzenia narzędzi ułatwiających użytkownikom nawiązywanie kontaktów, współpracę i interakcję – od czatów obsługi klienta i forów społecznościowych po narzędzia do przekazywania opinii i systemy helpdesku. Stanowią one początkową strukturę, którą można w pełni dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu możesz tworzyć własne narzędzia komunikacyjne bez kodowania i konfiguracji technicznej.