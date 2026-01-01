Ja. Du kan tilpasse nettstedsmaler ved å endre tekst, bilder, farger, oppsett og funksjoner slik at de matcher merkevaren og målene dine. Du kan også legge til eller fjerne sider og seksjoner når du vil. Alle maler er fullt redigerbare og krever ingen erfaring med koding eller design.

Avhengig av malen du velger, kan redigeringsopplevelsen variere. Noen maler er laget med Hostinger nettsidebygger, mens andre er bygget med Hostinger Horizons.

Maler bygget med Hostinger nettsidebygger bruker en dra-og-slipp-editor med innebygde AI-verktøy som hjelper deg med å lage innhold og justere oppsett raskt.

Horizons-maler følger en vibe-koding-tilnærming. I stedet for å dra og slippe elementer manuelt, beskriver du endringene du ønsker og chatter med AI, som implementerer oppdateringene for deg.

Begge editorene er nybegynnervennlige, så du kan ganske enkelt velge maldesignet du liker og tilpasse det til dine behov.