Bare velg webdesignet du liker – du kan forhåndsvise det før du begynner å redigere.

Hostinger tilbyr to typer webmaler – Hostinger Website Builder og Horizons maler. Begge er mobilvennlige, SEO-klare og enkle å tilpasse og lansere. Forskjellen ligger i hvordan du redigerer dem.

Hostinger Website Builder-maler bruker en tradisjonell dra-og-slipp-editor, som lar deg endre fonter, justere farger og oppdatere bilder og tekst manuelt. AI-verktøy, som AI Writer, er også tilgjengelige for å hjelpe deg med å få fart på ting.

Horizons-maler følger en vibe-kodingstilnærming. Du kan oppdatere tekst og bilder direkte, og justere fonter eller fargeskjemaer ved å beskrive endringene til en AI-agent, som vil bruke dem for deg.

Begge tilnærmingene er nybegynnervennlige og gjør det enkelt å bruke endringer raskt – så bare velg malen som passer deg best.

Når du er fornøyd med hvordan nettstedet ditt ser ut, klikker du på Publiser, så publiseres det umiddelbart.